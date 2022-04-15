Путин от отчаяния может приказать применить ядерное оружие, но пока только намекает – ЦРУ

Потенциальное отчаяние российского диктатора Владимира Путина, который стремится создать видимость победы в Украине, может побудить его отдать приказ о применении тактического или маломощного ядерного оружия. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, передает NYT.

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Как отмечается, Бернс был послом США в России и чаще всех из администрации президента США имел дело с Путиным.

Он сказал, что США очень беспокоит потенциальная возможность детонации даже ограниченного ядерного заряда, даже в качестве "предупредительного выстрела".

В NYT отмечают, что сказав это, Бернс быстро уточнил, что до сих пор, несмотря на частые намеки Путина на ядерную угрозы, он не видел "практических доказательств" развертывания войск или перемещения оружия, которые свидетельствовали бы о неизбежности такого развития событий.

"Учитывая потенциальное отчаяние президента Путина и российского руководства, учитывая неудачи, с которыми они до сих пор сталкивались в военном отношении, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, исходящей от потенциального применения тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности, – сказал Бернс. – Мы не знаем".

14 апреля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отреагировала на угрозы России усилить военное ядерное присутствие в Балтийском регионе – это "не вызывает удивления".

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Наталия Медведева

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