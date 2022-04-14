"Ничего нового". Литва отреагировала на ядерные угрозы России в Балтийском регионе

Угрозы страны-оккупанта усилить военное ядерное присутствие в Балтийском регионе – "не новость". Так отреагировала на соответствующее заявления замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в сейме, пишет сайт Литовского национального радио и телевидения.

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Она приветствовала стремление Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Шимоните отметила, что можно открыть карту "и понять, насколько важно, чтобы практически все страны вокруг Балтийского моря стали членами одного оборонного Альянса".

Министр заявила, что угрозы россиян "не вызывают удивления", так как их Калининградская область "​уже много лет сильно милитаризована".

"В том, что Россия угрожает, нет ничего нового", – добавила она.

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Министру обороны Литвы Арвидасу Анушаускасу также "кажется довольно странным" заявление Медведева, так как "в Кенигсберге (нынешний Калининград. – Ред.) они и так хранят ядерное оружие".

"Эти угрозы России выглядят довольно странно, когда мы знаем, что они держат это оружие в 100 км от литовской границы", – сказал министр.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что "пока не ясно", каким будет усиление военного присутствия РФ в регионе, но добавил – к ним "нужно относиться серьезно". Также министр сказал, что у России "нет эффективных инструментов" для ответа на присоединение Швеции и Финляндии к Альянсу.

Ландсбергис подытожил, что Россия "всегда найдет объяснения своим действиям, какими бы они ни были".

Если Украина не остановит Путина, он пойдет на Литву, заявил секретарь СНБО Данилов со ссылкой на разведку.

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(скриншот из видеозаписи)

Евгений Пилипенко

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