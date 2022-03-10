UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский считает "блефом" угрозы Путина ядерным оружием

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 21:32
Зеленский считает
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский считает блефом заявления российского диктатора Владимира Путина о его готовности нанести удар ядерным оружием, если Запад вмешается в войну РФ против Украины. Об этом Зеленский сказал в интервью немецкому изданию Die Zeit.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Думаю, что это блеф. Одно дело – быть убийцей. Другое дело – быть самоубийцей. Любое применение ядерного оружия будет означать конец не только для человека, который его применит, но и для всего, что в принципе может быть дорогим в жизни для этого человека", – сказал президент.

На вопрос, было ли ошибкой подписание Будапештского меморандума в 1994 году, Зеленский ответил, что "это было ошибкой для подписантов – нарушить условия Будапештского меморандума".

"Почему? Потому что в мире есть такие страны, которые хотят ядерное оружие, или знают, что соседи хотят их захватить или отобрать у них какую-то территорию. Если бы "Будапешт" действовал, можно было бы говорить этим странам: вот гарантии безопасности, которые вы можете получить, потому даже не думайте о ядерном оружии", – сказал Зеленский.

По его словам, агрессия против Украины – это четкий сигнал всему миру о том, что гарантии не работают, даже когда под ними подписались самые сильные страны мира.

"Россия сама нам гарантировала безопасность. А теперь сама пытается нас уничтожить. Кто теперь в мире будет надеяться на силу договоров, если боится за свое существование? Поэтому ощутимо наказать Россию за это вторжение в Украину и добиться освобождения нашей территории – это действительно восстановить силу международного права. Запад способен это сделать", – отметил президент.

Читайте также: Путин угрожает миру ядерным оружием. Приказал перевести в готовность "силы сдерживания"

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война владимир путин ядерное оружие будапештский меморандум
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 