Зеленский считает "блефом" угрозы Путина ядерным оружием

Президент Владимир Зеленский считает блефом заявления российского диктатора Владимира Путина о его готовности нанести удар ядерным оружием, если Запад вмешается в войну РФ против Украины. Об этом Зеленский сказал в интервью немецкому изданию Die Zeit.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Думаю, что это блеф. Одно дело – быть убийцей. Другое дело – быть самоубийцей. Любое применение ядерного оружия будет означать конец не только для человека, который его применит, но и для всего, что в принципе может быть дорогим в жизни для этого человека", – сказал президент.

На вопрос, было ли ошибкой подписание Будапештского меморандума в 1994 году, Зеленский ответил, что "это было ошибкой для подписантов – нарушить условия Будапештского меморандума".

"Почему? Потому что в мире есть такие страны, которые хотят ядерное оружие, или знают, что соседи хотят их захватить или отобрать у них какую-то территорию. Если бы "Будапешт" действовал, можно было бы говорить этим странам: вот гарантии безопасности, которые вы можете получить, потому даже не думайте о ядерном оружии", – сказал Зеленский.

По его словам, агрессия против Украины – это четкий сигнал всему миру о том, что гарантии не работают, даже когда под ними подписались самые сильные страны мира.

"Россия сама нам гарантировала безопасность. А теперь сама пытается нас уничтожить. Кто теперь в мире будет надеяться на силу договоров, если боится за свое существование? Поэтому ощутимо наказать Россию за это вторжение в Украину и добиться освобождения нашей территории – это действительно восстановить силу международного права. Запад способен это сделать", – отметил президент.

Читайте также: Путин угрожает миру ядерным оружием. Приказал перевести в готовность "силы сдерживания"

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.