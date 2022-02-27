Путин угрожает миру ядерным оружием. Приказал перевести в готовность "силы сдерживания"
27.02.2022, 15:27
Президент России Владимир Путин приказал перевести стратегические силы сдерживания в особый режим дежурства. Соответствующее заявление он сделал на встрече с военным руководством.
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Путин назвал "недружественными действиями" санкции Запада за новое нападение России на Украину и сказал, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания" в адрес РФ.
"Приказываю министру обороны и начальнику Генштаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", – заявил лидер страны-агрессора.
СПРАВКА. Российские силы сдерживания имеют разные виды вооружения, в том числе ядерное. Включают в себя, в том числе Стратегические наступательные силы, их основа – стратегические ядерные войска.
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