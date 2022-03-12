Если Украина не остановит Путина, он пойдет на Литву — Данилов со ссылкой на разведку

Если нацистской России удастся победить Украину, следующей страной, которую попробует захватить российский диктатор Путин, будет Литва. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил в эфире телеканала Рада секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Российская Федерация не собирается останавливаться. У них есть следующая цель – если у них будет победа, не дай бог, на нашей территории, то следующая страна, которую будет желать захватить Путин – это будет непосредственно Литва. Потом будут другие страны Балтии, потом они могут добраться до Польши", – сказал Данилов.

Сегодня верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о своем опасении, что Путин может атаковать одну из стран НАТО.

Неделю назад журналист-расследователь из группы Bellingcat Христо Грозев сказал в интервью, что, по данным его источников, Путин готов атаковать тактическим ядерным оружием либо инфраструктуру НАТО в море, либо Польшу.

Вадим Ребрина

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