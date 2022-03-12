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Глава дипломатии ЕС опасается, что Путин может атаковать страну НАТО

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 21:05
Глава дипломатии ЕС опасается, что Путин может атаковать страну НАТО - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель опасается, что президент России Владимир Путин может атаковать страну НАТО. Об этом он заявил в интервью CNN Turk на дипломатическом форуме в Анталии.

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"Никто не должен оправдываться перед Путиным. Потому что он может расширить свою военную деятельность. Это может быть против одной страны НАТО или против другой. Есть серьезные опасения. Путин будет продолжать атаковать, и нам нужно ограничить атаки здесь", – сказал он.

Боррель также добавил, что нужно поддерживать Украину и изолировать Россию от международного сообщества.

Неделю назад журналист-расследователь группы Bellingcat Христо Грозев рассказывал в интервью Юлии Латыниной, что люди из кремлевской элиты сообщали им: Путин готов применить "тактическое ограниченное ядерное оружие" против одной из стран НАТО, "чтобы показать им".

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По словам Грозева, скорее всего, удар будет не по Украине, потому что Путин не сможет продать такой шаг собственному электорату. В частности, он отметил, что возможен удар по инфраструктуре или кабелям НАТО в море. Кроме того, близкие к Путину источники выдвигали гипотезу, что под удар может попасть Польша.

"Скорее всего, это будет либо инфраструктура одной из стран НАТО без жертв, либо какое-то другое государство, когда не надо будет объяснять электорату", – сказал лидер Bellingcat.

По словам Грозева, после начала войны против Украины "очень близкие" к Путину источники сообщили, что он, скорее всего, пойдет на применение ядерного оружия против соседней страны НАТО, если конвенциональная война не будет удаваться.

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Марк Сировой
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