Президент Владимир Зеленский записал новое обращение, в котором заявил, что Россия получит жесточайший санкционный ответ, если применит в Украине оружие массового поражения. Видео опубликовано в аккаунтах в соцсетях Офиса президента.

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"Я Президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двоих детей. Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали. Весь мир это знает. И если Россия сделает что-то подобное против нас – получит жесточайший санкционный ответ", – заявил Зеленский.

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Марк Сировой

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