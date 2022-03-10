Джонсон опасается, что Россия может применить химическое оружие в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Россия может применить в Украине химическое оружие. Об этом он заявил Sky News.

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Джонсон отметил, что Россия уже запускает фейки, что их противники или американцы якобы хранят химическое оружие. По его словам, это прямо по сценарию РФ.

"Когда они сами развертывают химическое оружие, а я опасаюсь, что они могут, у них есть своего рода маскировка – фейковая история – готовая к действию. Вы видели это в Сирии. Вы видели это даже в Великобритании. Это то, что они уже делают. Это циничное, варварское правительство", – сказал британский премьер.

Джонсон также считает, что война может закончиться, когда президент России Владимир Путин осознает, что совершил катастрофическую ошибку.

Марк Сировой

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