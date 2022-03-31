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Российские истребители, которые нарушили авиаграницу Швеции, несли ядерное оружие – TV4

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 11:07
Российские истребители, которые нарушили авиаграницу Швеции, несли ядерное оружие – TV4 - Фото
Истребитель Су-27 (фото - ЕРА)

 Российские истребители, которые 2 марта нарушили воздушную границу Швеции, несли ядерное оружие. Об этом сообщает шведский канал TV4.

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По данным источников канала, 2 марта из Калининграда вылетели четыре российских самолета – два штурмовика Су-24 и два истребителя Су-27. Истребители, которые нарушили шведскую авиаграницу у острова Готланд, были оснащены ядерным оружием, пишут журналисты.

По информации телеканала, Россия сознательно нарушила авиаграницу Швеции, чтобы запугать Стокгольм.

Вооруженные Силы Швеции отказались комментировать, было ли на борту российских самолетов ядерное оружие. Командующий шведскими Военно-воздушными Силами Карл-Йохан Эдстрем лишь заявил, что считает нарушение преднамеренным, а не ошибкой в навигации.

Марк Сировой
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ядерное оружие швеция истребители вкс рф Готланд
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