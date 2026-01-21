Прокуратура: Заместитель главы одной из РГА Киева помог уклониться от службы 190 мужчинам

Чиновник райгосадминистрации наладил масштабную схему уклонения от мобилизации, используя связи в ТЦК, заявили в СБУ

Задержанный (Фото: Служба безопасности Украины)

Правоохранители задержали первого заместителя главы одной из районных государственных администраций Киева, его подозревают в организации схемы уклонения от мобилизации. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, чиновник путем подделки документов фиктивно "зачислял" мужчин в воинские части Вооруженных Сил Украины, а в дальнейшем организовывал их списание с воинского учета по вымышленным медицинским диагнозам.

Стоимость услуги, по версии следствия, составляла от $15 000 до $20 000. Для организации схемы чиновник использовал собственные связи в районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, а для подготовки фальшивых документов привлек сообщника.

Прокуратура уточнила, что он организовал и координировал деятельность группы лиц, которые помогли уклониться от военной службы по меньшей мере 190 военнообязанным и военнослужащим.

В ОГП рассказали, как действовала схема. Чиновник передавал в ТЦК перечни лиц, которые за деньги хотели избежать мобилизации. После этого начальник терцентра давал указания подчиненным по оформлению военно-учетных документов якобы для направления этих лиц в один из учебных центров ВСУ.

Сформированные пакеты документов передавались организатору схемы, который направлял их соучастнику для внесения ложных сведений о зачислении военнообязанных в списки личного состава воинской части. При этом фактически ни один из них в учебный центр не прибывал.

В дальнейшем, примерно через два месяца, эти лица незаконно увольнялись с военной службы на основании поддельных военно-врачебных документов, что создавало формальные основания для снятия их с учета.

Заместителя главы РГА и его сообщника задержали. Во время обысков у них нашли поддельные медицинские и военно-учетные документы, печати воинских частей и смартфоны с доказательствами.

Им объявили о подозрении по статье об организации и пособничестве в уклонении от военной службы путем самокалечения или иным способом, совершенным по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 10 лет заключения.

Устанавливаются все причастные к преступной деятельности лица, в частности среди работников ТЦК и правоохранительных органов.

