Прокуратура: Заместитель главы одной из РГА Киева помог уклониться от службы 190 мужчинам
Правоохранители задержали первого заместителя главы одной из районных государственных администраций Киева, его подозревают в организации схемы уклонения от мобилизации. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.
По данным СБУ, чиновник путем подделки документов фиктивно "зачислял" мужчин в воинские части Вооруженных Сил Украины, а в дальнейшем организовывал их списание с воинского учета по вымышленным медицинским диагнозам.
Стоимость услуги, по версии следствия, составляла от $15 000 до $20 000. Для организации схемы чиновник использовал собственные связи в районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, а для подготовки фальшивых документов привлек сообщника.
Прокуратура уточнила, что он организовал и координировал деятельность группы лиц, которые помогли уклониться от военной службы по меньшей мере 190 военнообязанным и военнослужащим.
В ОГП рассказали, как действовала схема. Чиновник передавал в ТЦК перечни лиц, которые за деньги хотели избежать мобилизации. После этого начальник терцентра давал указания подчиненным по оформлению военно-учетных документов якобы для направления этих лиц в один из учебных центров ВСУ.
Сформированные пакеты документов передавались организатору схемы, который направлял их соучастнику для внесения ложных сведений о зачислении военнообязанных в списки личного состава воинской части. При этом фактически ни один из них в учебный центр не прибывал.
В дальнейшем, примерно через два месяца, эти лица незаконно увольнялись с военной службы на основании поддельных военно-врачебных документов, что создавало формальные основания для снятия их с учета.
Заместителя главы РГА и его сообщника задержали. Во время обысков у них нашли поддельные медицинские и военно-учетные документы, печати воинских частей и смартфоны с доказательствами.
Им объявили о подозрении по статье об организации и пособничестве в уклонении от военной службы путем самокалечения или иным способом, совершенным по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 10 лет заключения.
Устанавливаются все причастные к преступной деятельности лица, в частности среди работников ТЦК и правоохранительных органов.
- 16 октября 2025 года полиция сообщила о задержании в Киеве военного одной из частей Харьковской области, которого подозревают в организации нелегальной переправки мужчин призывного возраста в Румынию.
- В ноябре правоохранители разоблачили депутата одного из городских советов Винницкой области, который "купил" фиктивный брак с женщиной с инвалидностью, чтобы избежать мобилизации.
