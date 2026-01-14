Федоров: 2 млн украинцев в розыске, 200 000 – в СЗЧ

Михаил Федоров (фото - Валентина Полищук/LIGA.net)

Сейчас в Украине около 2 млн граждан находятся в розыске территориальных центров комплектования и соцподдержки, а еще 200 000 – самовольно покинули части. Об этом сообщил кандидат на должность министра обороны Михаил Федоров, выступая в Верховной Раде перед голосованием за его назначение.

Отвечая на вопрос нардепа от Европейской солидарности Ирины Фриз, планирует ли обновленное Минобороны провести индексацию выплат военным в 2026 году и когда это произойдет, он отметил необходимость аудита финансов в ведомстве – это будет первоочередной задачей.

"Нам нужно понять, как в этом году будет функционировать Министерство обороны, которое получило на 300 млрд грн меньше, чем в предыдущем. Нам нужно сначала разобраться с человеческим капиталом, который сегодня уже есть <…> Я не хочу быть популистом – хочу быть реалистом. Министерство обороны попадает в мои руки с минус 300 млрд, 2 млн украинцев, которые находятся в розыске, и 200 000 – в СЗЧ", – сказал Федоров.

Он подчеркнул, что только после проведения аудита и решения соответствующих проблем уже можно будет прогнозировать дальнейшие действия – за счет чего и каким категориям увеличивать денежное обеспечение. Однако он убежден, что деньги на повышение выплат военным найдутся.

Во время выступления с трибуны Рады он также заявил, что "нельзя игнорировать проблему ТЦК".

"После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность нашей страны", – сказал Федоров.