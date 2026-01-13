Нардепам не удалось внести Федорова на главу Минобороны

У нардепов не хватило голосов, чтобы вынести в зал назначение нового министра обороны

Михаил Федоров (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

В Верховной Раде не нашлось достаточного количества голосов, чтобы внести на голосование назначение Михаила Федорова новым главой Министерства обороны. Об этом свидетельствует трансляция заседание парламента.

Ситуация случилась после того, как Рада из-за нехватки голосов не назначила Дениса Шмыгаля министром энергетики.

В связи с этим глава президентской фракции Слуга народа Давид Арахамия предложил изменить рассмотрение повестки дня и назначить министра обороны.

Однако парламент не смог проголосовать за то, чтобы сразу перейти к назначению Федорова: такую инициативу поддержали лишь 206 нардепов из 226, необходимых для принятия решения.

После этого спикер Рады Руслан Стефанчук собрал руководителей фракций для проведения совещания.

Нардеп от Голоса Ярослав Железняк заявил, что все кадровые вопросы на сегодня сняли, следующая попытка провести назначения будет в среду, 14 января.