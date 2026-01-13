Рада уволила министров Шмыгаля и Федорова с должностей

За увольнение Шмыгаля проголосовали 265 нардепов, а за Федорова – 270

Денис Шмыгаль и Михаил Федоров (Фото: Минобороны)

Верховная Рада Украины на заседании 13 января проголосовала за увольнение Дениса Шмыгаля с должности главы министерства обороны.

Свои голоса "за" отдали 265 народных депутатов.

От Слуги народа 180 депутатов поддержали решение об увольнении Шмыгаля, от Батькивщины – 17, от Платформы за жизнь и мир – 16, от Восстановления Украины – 11, от партии За будущее – 12, от Довиры – 18.

От партий Европейская солидарность и Голос не было ни одного голоса в поддержку решения.

Голосование Рады (скриншот видео)

Парламент также поддержал отставку Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации – 270 голосов "за". 10 января президент заявлял, что рассчитывает на назначение Федорова на пост главы Минобороны в ближайшее время.

Голосование за Федорова (скрнишот видео)