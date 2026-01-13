Рада уволила министров Шмыгаля и Федорова с должностей
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Верховная Рада Украины на заседании 13 января проголосовала за увольнение Дениса Шмыгаля с должности главы министерства обороны.
Свои голоса "за" отдали 265 народных депутатов.
Читайте также
От Слуги народа 180 депутатов поддержали решение об увольнении Шмыгаля, от Батькивщины – 17, от Платформы за жизнь и мир – 16, от Восстановления Украины – 11, от партии За будущее – 12, от Довиры – 18.
От партий Европейская солидарность и Голос не было ни одного голоса в поддержку решения.
Парламент также поддержал отставку Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации – 270 голосов "за". 10 января президент заявлял, что рассчитывает на назначение Федорова на пост главы Минобороны в ближайшее время.
- Шмыгаль возглавляет Министерство обороны с июля 2025 года. До этого он был премьер-министр.
- 2 января 2026-го Зеленский предложил Федорову возглавить оборонное ведомство.
- 3 января президент заявил, что рассчитывает, что Верховная Рада поддержит кандидатуру Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра энергетики.
- По данным собеседников LIGA.net, некоторые нардепы выступают против увольнения Дениса Шмыгаля из минобороны и считают это "катастрофической ошибкой".
Комментарии (0)