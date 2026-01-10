Зеленский рассчитывает на назначение Федорова в Минобороны в ближайшее время

Михаил Федоров и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ожидает от Верховной Рады назначения Михаила Федорова министром обороны. Об этом глава государства рассказал в видеообращении.

Зеленский сообщил о докладе Федорова относительно плана защиты Украины, добавив, что они обсуждали "стратегические вещи". Руководитель Украины рассчитывает, что парламентарии поддержат чиновника на должность главы Минобороны уже на следующей неделе (12–18 января).

Читайте также Без Малюка. Что означает смена руководителя СБУ и чего ожидать от Хмары

Президент добавил, что у Украины есть планы действий как по обороне, так и для дипломатии – и только от "решимости партнеров" зависит то, какой из них станет основным на 2026 год.

"Войну надо завершать. Для этого на Россию надо давить. Тот, кто говорит на языке баллистики и "шахедов", ничего, кроме силы, не поймет. Работаем, чтобы мир действовал эффективно", – добавил глава государства.

Ранее, 9 января, Федоров подал в отставку с должности первого вице-премьера – министра цифровой трансформации. Так же сделал и нынешний глава Минобороны Денис Шмыгаль, который должен стать следующим министром энергетики.

Кандидатуру министра обороны в Верховную Раду подает президент, после чего за нее голосуют народные депутаты.