Зеленський розраховує на призначення Федорова до Міноборони найближчим часом

Михайло Федоров і Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що очікує від Верховної Ради призначення Михайла Федорова міністром оборони. Про це глава держави розповів у відеозверненні.

Зеленський повідомив про доповідь Федорова стосовно плану захисту України, додавши, що вони обговорювали "стратегічні речі". Керівник України розраховує, що парламентарі підтримають чиновника на посаду глави Міноборони вже наступного тижня (12–18 січня).

Президент додав, що в України є плани дій як щодо оборони, так і для дипломатії – і лише від "рішучості партнерів" залежить те, який з них стане основним на 2026 рік.

"Війну треба завершувати. Для цього на Росію треба тиснути. Той, хто говорить мовою балістики та "шахедів", нічого, крім сили, не зрозуміє. Працюємо, щоб світ діяв ефективно", – додав глава держави.

Раніше, 9 січня, Федоров подав у відставку з посади першого віцепрем'єра – міністра цифрової трансформації. Так само зробив і нинішній глава Міноборони Денис Шмигаль, який має стати наступним міністром енергетики.

Кандидатуру міністра оборони до Верховної Ради подає президент, після чого за неї голосують народні депутати.