До Ради надійшли заяви про відставку від Шмигаля та Федорова
Руслан Стефанчук (Фото: Facebook-акаунт спікера ВР)

До парламенту надійшли заяви про відставку міністра оборони Дениса Шмигаля та першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

У п'ятницю, 9 січня, спікер заявив, що отримав заяви про відставку від двох міністрів – Шмигаля та Федорова. Стефанчук опублікував відповідні документи.

Він пообіцяв, що парламент розгляне їх "найближчим часом", відповідно до встановленої процедури.

Шмигаль обіймає посаду міністра оборони з 17 липня 2025 року. До цього протягом понад п'яти років він очолював уряд.

Федоров обіймає посаду віцепрем'єра – міністра цифрової трансформації з 2019 року.

