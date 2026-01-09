В Раду поступили заявления об отставке от Шмыгаля и Федорова

Президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову и Денису Шмыгалю новые должности в украинском правительстве

В парламент поступили заявления об отставке министра обороны Дениса Шмыгаля и первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В пятницу, 9 января, спикер заявил, что получил заявления об отставке от двух министров – Шмыгаля и Федорова. Стефанчук опубликовал соответствующие документы.

Он пообещал, что парламент рассмотрит их "в ближайшее время", в соответствии с установленной процедурой.

Шмыгаль занимает должность министра обороны с 17 июля 2025 года. До этого в течение более пяти лет он возглавлял правительство.

Федоров занимает должность вице-премьера – министра цифровой трансформации с 2019 года.

2 января 2026 года Зеленский предложил Федорову стать министром обороны.

3 января президент заявил, что рассчитывает, что Верховная Рада поддержит кандидатуру Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра энергетики.