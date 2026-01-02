Зеленский предложил Федорову стать министром обороны

Михаил Федоров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский предложил должность министра обороны нынешнему главе Министерства цифровой трансформации. Михаилу Федорову. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

"Решил изменить и формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны я предложил стать Михаилу Федорову. Михаил глубоко занимается вопросами "Линии дронов", работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что необходимо вместе с военными, командованием, национальными производителями оружия и партнерами реализовать "такие изменения, которые помогут".

Президент подчеркнул, что нынешний министр обороны Денис Шмыгаль "остается в команде Украины" – он предложил ему возглавить другое направление в государственной работе, "не менее важное для нашей стойкости".

Он отметил, что по состоянию на декабрь 2025-го было выполнено поручение по производству дронов-перехватчиков в количестве более 1000 в сутки. В настоящее время продолжается работа по увеличению количества подготовленных экипажей. Зеленский убежден, что Федоров сможет все это реализовать "и добавить технологичности".

"Завтра мы продолжим изменения, будут еще решения", – добавил Зеленский.