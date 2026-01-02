Зеленский предложил Федорову стать министром обороны
Президент Владимир Зеленский предложил должность министра обороны нынешнему главе Министерства цифровой трансформации. Михаилу Федорову. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.
"Решил изменить и формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны я предложил стать Михаилу Федорову. Михаил глубоко занимается вопросами "Линии дронов", работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов", – подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что необходимо вместе с военными, командованием, национальными производителями оружия и партнерами реализовать "такие изменения, которые помогут".
Президент подчеркнул, что нынешний министр обороны Денис Шмыгаль "остается в команде Украины" – он предложил ему возглавить другое направление в государственной работе, "не менее важное для нашей стойкости".
Он отметил, что по состоянию на декабрь 2025-го было выполнено поручение по производству дронов-перехватчиков в количестве более 1000 в сутки. В настоящее время продолжается работа по увеличению количества подготовленных экипажей. Зеленский убежден, что Федоров сможет все это реализовать "и добавить технологичности".
"Завтра мы продолжим изменения, будут еще решения", – добавил Зеленский.
- Также сегодня, 2 января, президент назначил Буданова на должность главы Офиса президента, а Иващенко, возглавлявшего Службу внешней разведки, – новым руководителем ГУР.
- По данным источников LIGA.net, после увольнения Ермака с должности главы ОП Зеленский рассматривал на эту должность в том числе и Федорова.
Комментарии (0)