Новым главой ОП вместо Ермака может стать Федоров – источники

Михаил Федоров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

На должность главы Офиса президента после увольнения Андрея Ермака, вероятно, будет назначен Михаил Федоров, который сейчас занимает должность первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации. Об этом LIGA.net сообщили один собеседник в Верховной Раде и один – во фракции Слуга народа.

Таким образом, если Федоров перейдет в ОП, станет вакантной должность министра цифровой трансформации.

Народный депутат от Голоса Ярослав Железняк утверждает, что нового главу ОП якобы объявят уже сегодня, 5 декабря. У него тоже есть информация, что это вроде бы будет Федоров, однако он подчеркивает, что "все может измениться в последний момент".

Собеседник LIGA.net в Раде также сообщил, что через неделю, с 15 декабря (следующая неделя с 8 декабря не является пленарной. – Ред.), парламент может рассмотреть вопрос отставки вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, а также министра образования и науки Оксена Лисового.

По его словам, новым министром юстиции после увольнения Германа Галущенко скорее всего станет нардеп Денис Маслов.

А на должность министра энергетики кандидатуры до сих пор нет.