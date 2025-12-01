Источник из ОП назвал главное препятствие для назначения главы Нафтогаза новым министром энергетики
Среди кандидатов на должность нового министра энергетики рассматривался глава правления госкомпании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, однако решение так и не было принято, сообщил для текста LIGA.net собеседник в Офисе президента.
Он подтвердил кандидатуру Корецкого на должность руководителя Министерства энергетики, но назвал главное препятствие для этого.
По его словам, Корецкого действительно рассматривали на эту должность, однако решение так и не приняли, потому что "важно сохранить стабильность в Нафтогазе".
Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от Слуги народа Андрей Герус также прокомментировал LIGA.net кандидатуру Корецкого: "Премьер-министр [Юлия Свириденко] общалась со мной относительно того, кто был бы лучшим кандидатом на должность министра энергетики в этой ситуации. Я считаю, что Корецкий – сильный вариант. Он грамотный, опытный и имеет хорошую репутацию".
В то же время глава Нафтогаза не комментирует эту тему, а в пресс-службе НАК отметили, что Корецкий возглавляет компанию не так давно и его основной задачей сейчас является обеспечение стабильной работы.
- Собеседник LIGA.net в энергетической отрасли заявил, что настоящей проблемой с назначением новых министров энергетики и юстиции является не нехватка кандидатов, а условия, которые им предлагают.
- Бывших министров Гринчук и Галущенко уволили из-за антикоррупционного расследования по Энергоатому ("Миндичгейт"). Подробнее о новых кандидатурах на эти должности читайте в тексте LIGA.net.
