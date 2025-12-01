Источник из ОП назвал главное препятствие для назначения главы Нафтогаза новым министром энергетики
Сергей Корецкий (Фото: пресс-служба Нафтогаза)

Среди кандидатов на должность нового министра энергетики рассматривался глава правления госкомпании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, однако решение так и не было принято, сообщил для текста LIGA.net собеседник в Офисе президента.

Он подтвердил кандидатуру Корецкого на должность руководителя Министерства энергетики, но назвал главное препятствие для этого.

По его словам, Корецкого действительно рассматривали на эту должность, однако решение так и не приняли, потому что "важно сохранить стабильность в Нафтогазе".

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от Слуги народа Андрей Герус также прокомментировал LIGA.net кандидатуру Корецкого: "Премьер-министр [Юлия Свириденко] общалась со мной относительно того, кто был бы лучшим кандидатом на должность министра энергетики в этой ситуации. Я считаю, что Корецкий – сильный вариант. Он грамотный, опытный и имеет хорошую репутацию".

В то же время глава Нафтогаза не комментирует эту тему, а в пресс-службе НАК отметили, что Корецкий возглавляет компанию не так давно и его основной задачей сейчас является обеспечение стабильной работы.

