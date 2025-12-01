"Кому из нормальных людей это вообще нужно?" Источник раскрыл проблему с кандидатами в министры

Собеседник LIGA.net заявил, что для появления претендента на министерскую должность нужны гарантии "изменения правил игры" в правительстве

Герман Галущенко и Светлана Гринчук (Иллюстративное фото: Минэнерго)

Настоящей проблемой с назначением новых министров энергетики и юстиции является не нехватка кандидатов, а условия, которые им предлагают. Об этом для текста LIGA.net заявил собеседник в энергетической отрасли.

"Кандидат не появится, пока не будут публично проговорены гарантии изменения правил игры. Какой кандидат захочет идти в правительство [премьер-министра] Свириденко, чтобы выполнять роль Гринчук в этом министерстве [энергетики]? А кому из нормальных людей это вообще нужно?" – заявил он.

Министров энергетики, Гринчук, и юстиции, Германа Галущенко (до этой должности он тоже возглавлял Минэнерго), уволили из-за антикоррупционного расследования в отношении государственного предприятия Энергоатом.

Однако собеседник LIGA.net сомневается, что власть действительно готова бороться с коррупцией в энергетической сфере.

"Никто же не сказал, что проблема была коррупционная, мы будем все это менять. Сказано, что мы изменим наблюдательные советы, где-то руководителей назначим. А что с коррупцией?" – считает он.