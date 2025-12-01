"Кому з нормальних людей це взагалі потрібно?" Джерело розкрило проблему з кандидатами в міністри

Співбесідник LIGA.net заявив, що для появи претендента на міністерську посаду потрібні гарантії "зміни правил гри" в уряді

Герман Галущенко та Світлана Гринчук (Ілюстратинве фото: Міненерго)

Справжньою проблемою з призначенням нових міністрів енергетики та юстиції є не брак кандидатів, а умови, які їм пропонують. Про це для тексту LIGA.net заявив співрозмовник в енергетичній галузі.

"Кандидат не з'явиться, поки не будуть публічно проговорені гарантії зміни правил гри. Який кандидат захоче йти в уряд [прем'єр-міністерки] Свириденко, щоб виконувати роль Гринчук у цьому міністерстві [енергетики]? А кому з нормальних людей це взагалі потрібно?" – заявив він.

Колишніх міністрів енергетики, Гринчук, та юстиції, Германа Галущенка (до цієї посади він теж очолював Міненерго), звільнили через антикорупційне розслідування щодо державного підприємства Енергоатом ("Міндічгейт").

Проте співбесідник LIGA.net має сумніви, що влада дійсно готова боротися з корупцією в енергетичній сфері.

"Ніхто ж не сказав, що проблема була корупційна, ми будемо все це змінювати. Сказано, що ми змінимо наглядові ради, десь керівників призначимо. А що з корупцією?" – вважає він.