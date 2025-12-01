Міндіча заочно взяли під варту

ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному у корупції на Енергоатомі бізнесмену без його участі

Тімур Міндіч (Скриншот з відео)

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у межах операції "Мідас" Тімуру Міндічу. Про це повідомляє Суспільне.

Засідання відбувалось без участі фігуранта справи про корупцію на держпідприємстві Енергоатом, оскільки Міндіч встиг залишити Україну до отримання підозри.

Адвоката бізнесмену призначила держава, оскільки зв'язатися з підозрюваним не вдалося. Заставу, як альтернативу триманню під вартою, не призначали – такої можливості немає у разі заочного процесу суду.

Судове засідання закривали на 15 хвилин через розгляд доказів, що можуть загрожувати національній безпеці.

За словами прокурорів, після обрання запобіжного заходу Міндічу справу зможуть передати до Інтерполу для затримання фігуранта, зокрема під час перетину кордону.

Учасники засідання повідомили, що місцеперебування підозрюваного невідоме. На уточнення про те, що Міндіч може перебувати в Ізраїлі, прокурор сказав, що ситуація залежить від законодавства країни та її співпраці з Інтерполом.

Також під час засідання обвинувач повторив, що, за даними слідства, Міндіч тиснув на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова щодо закупівель неякісних бронежилетів.

У листопаді Умєров, який нині обіймає посаду секретаря Ради нацбезпеки та оборони, заперечував інформацію про вплив бізнесмена на себе. Чиновник є свідком у цій справі й надавав покази Національному антикорупційному бюро.

Також на засіданні з обрання запобіжного заходу Міндічу прокурор заявив, що бізнесмен вів розмови з іншим підозрюваним з цієї справи, Олександром Цукерманом, і що під час бесід вони використовували шумопригнічувальні засоби.