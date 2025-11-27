Фігурант "плівок Міндіча" вийшов під майже 100 млн грн застави
За підозрюваного у межах антикорупційної операції "Мідас" Ігоря Фурсенка внесли заставу – й він вийшов з СІЗО. Про це з посиланням на адвоката чоловіка, Петра Бойка, повідомив проєкт "Схеми" медіа Радіо Свобода.
Співрозмовники "Схем" у правоохоронних органах повідомили, що заставу за Фурсенка внесли ще 24 листопада, а наступного дня його звільнили з-під варти. Це ж підтвердив і захисник фігуранта. Водночас проєкту не вдалося зв'язатися з самим підозрюваним, оскільки він не відповів на телефонні дзвінки.
Фурсенко працював директором з безпеки на державному підприємстві "Енергоатом". Слідство стверджує, що він був бухгалтером незаконного "бек-офісу з легалізації коштів".
За даними правоохоронців, на плівках з прослушкою фігурантів Фурсенко зафіксований під псевдонімом Рьошик. Зокрема, в одному з фрагментів записів Рьошик скаржився на те, що нести $1,6 млн "такое себе удовольствие".
13 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Фурсенку заставу обсягом 95 млн грн. "Схеми", посилаючись на отримані дані, пишуть, що гроші за фігуранта внесла приватна компанія "Варус Сінерджі" з чинним статутним капіталом у 100 000 грн.
Власником цієї фірми є Богдан Фуркевич з Камʼянець-Подільського, у сервісі Getcontact його номер підписаний як "Богдан Рішало Від Андрія", "Богдан Поліція" та "Богдан Воїнкомат Кам'янець", заявляє проєкт.
Журналісти пишуть, що цю компанію зареєстрували у Маріуполі у 2019 році, а у 2022-му змінили юридичну адресу на Київ; основний вид її діяльності – оптова торгівля деревиною. Власник фірми не відповів на дзвінки "Схем".
Видання Українська правда, з посиланням на співбесідників серед правоохоронців, стверджувало, що Рьошик повернувся з двотижневого відпочинку на Мальдівах 8 листопада – якраз за два дні до того, як антикорупційні органи оголосили про операцію "Мідас".
"Але його чи то не встигли попередити, чи то не вважали вартим порятунку", – заявляло медіа.
- 13 листопада за двох фігуранток "плівок Міндіча" внесли 25 млн та 12 млн грн застави.
- 18 листопада ВАКС вирішив відправити двічі підозрюваного колишнього віцепрем'єра Чернишова під варту з альтернативою застави в понад 51 млн грн. Наступного дня заставу внесли.
- 22 листопада НАБУ оголосило у розшук підсанкційних Міндіча та Цукермана, що встигли залишити Україну до отримання підозр.
