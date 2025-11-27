Фигурант "пленок Миндича" вышел под почти 100 млн грн залога

Правоохранители заявляли, что экс-директор по безопасности Энергоатома фигурирует на прослушке как Решик, который жаловался, что $1,6 млн трудно нести

Иллюстративное фото: НАБУ

За подозреваемого в рамках антикоррупционной операции "Мидас" Игоря Фурсенко внесли залог – и он вышел из СИЗО. Об этом со ссылкой на адвоката мужчины, Петра Бойко, сообщил проект "Схемы" медиа Радио Свобода.

Собеседники "Схем" в правоохранительных органах сообщили, что залог за Фурсенко внесли еще 24 ноября, а на следующий день его освободили из-под стражи. Это же подтвердил и защитник фигуранта. В то же время проекту не удалось связаться с самим подозреваемым, поскольку он не ответил на телефонные звонки.

Читайте также Коррупция против света. Повлияли ли схемы в Энергоатоме на поставки электричества

Фурсенко работал директором по безопасности на государственном предприятии "Энергоатом". Следствие утверждает, что он был бухгалтером незаконного "бэк-офиса по легализации средств".

По данным правоохранителей, на пленках с прослушкой фигурантов Фурсенко фигурирует под псевдонимом Решик. В частности, в одном из фрагментов записей Решик жаловался на то, что нести $1,6 млн "такое себе удовольствие".

13 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Фурсенко залог в объеме 95 млн грн. "Схемы", ссылаясь на полученные данные, пишут, что деньги за фигуранта внесла частная компания "Варус Синерджи" с действующим уставным капиталом в 100 000 грн.

Владельцем этой фирмы является Богдан Фуркевич из Каменец-Подольского, в сервисе Getcontact его номер подписан как "Богдан Решало От Андрея", "Богдан Полиция" и "Богдан Воинкомат Каменец", заявляет проект.

Журналисты пишут, что эту компанию зарегистрировали в Мариуполе в 2019 году, а в 2022-м изменили юридический адрес на Киев; основной вид ее деятельности – оптовая торговля древесиной. Владелец фирмы не ответил на звонки "Схем".

Издание Украинская правда, со ссылкой на собеседников среди правоохранителей, утверждало, что Решик вернулся с двухнедельного отдыха на Мальдивах 8 ноября – как раз за два дня до того, как антикоррупционные органы объявили об операции "Мидас".

"Но его то ли не успели предупредить, то ли не посчитали достойным спасения", – заявляло медиа.