Фигурант "пленок Миндича" вышел под почти 100 млн грн залога
За подозреваемого в рамках антикоррупционной операции "Мидас" Игоря Фурсенко внесли залог – и он вышел из СИЗО. Об этом со ссылкой на адвоката мужчины, Петра Бойко, сообщил проект "Схемы" медиа Радио Свобода.
Собеседники "Схем" в правоохранительных органах сообщили, что залог за Фурсенко внесли еще 24 ноября, а на следующий день его освободили из-под стражи. Это же подтвердил и защитник фигуранта. В то же время проекту не удалось связаться с самим подозреваемым, поскольку он не ответил на телефонные звонки.
Фурсенко работал директором по безопасности на государственном предприятии "Энергоатом". Следствие утверждает, что он был бухгалтером незаконного "бэк-офиса по легализации средств".
По данным правоохранителей, на пленках с прослушкой фигурантов Фурсенко фигурирует под псевдонимом Решик. В частности, в одном из фрагментов записей Решик жаловался на то, что нести $1,6 млн "такое себе удовольствие".
13 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Фурсенко залог в объеме 95 млн грн. "Схемы", ссылаясь на полученные данные, пишут, что деньги за фигуранта внесла частная компания "Варус Синерджи" с действующим уставным капиталом в 100 000 грн.
Владельцем этой фирмы является Богдан Фуркевич из Каменец-Подольского, в сервисе Getcontact его номер подписан как "Богдан Решало От Андрея", "Богдан Полиция" и "Богдан Воинкомат Каменец", заявляет проект.
Журналисты пишут, что эту компанию зарегистрировали в Мариуполе в 2019 году, а в 2022-м изменили юридический адрес на Киев; основной вид ее деятельности – оптовая торговля древесиной. Владелец фирмы не ответил на звонки "Схем".
Издание Украинская правда, со ссылкой на собеседников среди правоохранителей, утверждало, что Решик вернулся с двухнедельного отдыха на Мальдивах 8 ноября – как раз за два дня до того, как антикоррупционные органы объявили об операции "Мидас".
"Но его то ли не успели предупредить, то ли не посчитали достойным спасения", – заявляло медиа.
- 13 ноября за двух фигуранток "пленок Миндича" внесли 25 млн и 12 млн грн залога.
- 18 ноября ВАКС решил отправить дважды подозреваемого бывшего вице-премьера Чернышова под стражу с альтернативой залога в более 51 млн грн. На следующий день залог внесли.
- 22 ноября НАБУ объявило в розыск подсанкционных Миндича и Цукермана, которые успели покинуть Украину до получения подозрений.
Комментарии (0)