НАБУ объявило в розыск Миндича и Цукермана
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск подозреваемых по делу "Мидас" Тимура Миндича и Александра Цукермана. Соответствующая информация размещена на сайте розыска Министерства внутренних дел.
Дата исчезновения обоих указана 20 ноября 2025 года. Хотя известно, что Миндич выехал из Украины 10 ноября до получения подозрения. Пограничники сообщили, что выехал он вполне легально. Вероятно, речь идет о дате объявления в розыск.
Что касается Цукермана, то он мог выехать из Украины 26 октября еще до того, как НАБУ сообщило о деле "Мидас".
Оба фигуранта дела указаны как лица, которые "скрываются от органов досудебного расследования". Их обвиняют по статьям о создании преступной организации и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. А Миндича еще дополнительно по статье о вмешательстве в деятельность государственного деятеля.
- 14 ноября стало известно, что НАБУ надеется достать Миндича и Цукермана из Израиля. Не исключено, что оба "захотят посетить Куршевель".
- 15 ноября Схемы сообщили, что Миндич уехал из Украины в Польшу якобы на Mercedes-Benz S-класса с "ВИП-такси".
