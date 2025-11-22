НАБУ объявило в розыск Миндича и Цукермана

Миндича и Цукермана разыскивают как лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования

Тимур Миндич (Фото: НАШІ ГРОШІ)

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск подозреваемых по делу "Мидас" Тимура Миндича и Александра Цукермана. Соответствующая информация размещена на сайте розыска Министерства внутренних дел.

Дата исчезновения обоих указана 20 ноября 2025 года. Хотя известно, что Миндич выехал из Украины 10 ноября до получения подозрения. Пограничники сообщили, что выехал он вполне легально. Вероятно, речь идет о дате объявления в розыск.

Что касается Цукермана, то он мог выехать из Украины 26 октября еще до того, как НАБУ сообщило о деле "Мидас".

Оба фигуранта дела указаны как лица, которые "скрываются от органов досудебного расследования". Их обвиняют по статьям о создании преступной организации и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. А Миндича еще дополнительно по статье о вмешательстве в деятельность государственного деятеля.

Тимур Миндич в розыске (скриншот портала МВД)

Александр Цукерман в розыске (скриншот портала МВД)