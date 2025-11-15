Миндич уехал из Украины на Mercedes-Benz S-класса из "ВИП-такси" – Схемы
Предприниматель и подозреваемый в рамках новой антикоррупционной операции "Мидас" Тимур Миндич покинул Украину на "ВИП-такси" ночью 10 ноября. Об этом заявляет проект "Схемы" Радио Свобода со ссылкой на собственные источники.
По его данным, для выезда из Украины Миндич воспользовался услугами львовского сервиса премиум-перевозок "ТаймЛюкс" (TimeLux).
"Схемы" утверждают, что бизнесмен выехал в Польшу на машине Mercedes-Benz S 350, которая принадлежит одному из владельцев этой компании: "От источников с доступом к данным о пересечении границы журналисты узнали номера этого автомобиля. Впоследствии отыскали эту машину в соцсетях и установили личности владельцев".
Журналисты заявляют, что эта машина принадлежит 38-летнему львовскому предпринимателю Максиму Вовку, который является руководителем и владельцем ТаймЛюкса. Согласно сервису YouControl, мужчина владеет автопарком из трех машин, которые используются для перевозок – Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 и Hyundai Sonata.
Вышеупомянутая фирма была зарегистрирована во Львове в мае 2025-го – менее чем полгода назад.
"В собственности компании не указаны недвижимое имущество или транспорт, только действующая лицензия на внутренние и международные перевозки пассажиров, а из ее соцсетей видно, что услуги предоставлялись еще до формальной регистрации, вероятно, в рамках профильного ФОП Максима Вовка. Журналисты установили, что на Mercedes-Benz S 350 Максим Вовк неоднократно получал штрафы, преимущественно за превышение скорости", – говорится в публикации.
На сайте сервиса указано, что компания предлагает перевозки премиум-класса в Польшу, Молдову и Румынию, а в рекламных роликах фирма обещает "быстрое пересечение границы", "полное сопровождение" и "индивидуальные маршруты под пожелания клиента".
Медиа отмечает, что другим совладельцем ТаймЛюкса является Эльдар Асадулаев, который работал в западном региональном управлении Госпогранслужбы: в одном из приложений для проверки номеров мужчина обозначен как "начальник отдела борьбы с контрабандой – Пограничная служба".
Журналисты не нашли публичных деклараций Асадулаева.
"В 2025 году он подал в свое подразделение иск, поскольку во время службы в 2016-2018 годах ему не начислили доплаты. Асадулаев требовал провести расчет и выплату, и суд стал на его сторону", – добавляет медиа.
В рекламных роликах ТаймЛюкса указано, что в салоне Mercedes-Benz S 350 есть кожаные сиденья, отдельная зона климата и премиальная отделка. Представители сервиса отметили, что в ноябре поездка на Mercedes-Benz S-класса по маршруту Киев – Варшава стоит 1300 евро.
"Схемы" связались с совладельцами фирмы. Максим Вовк заявил: "Компания не проверяет документы пассажиров. Этим занимаются соответствующие государственные органы при пересечении границы. У меня нет информации для того, чтобы предоставлять комментарии по вашему вопросу".
Насчет того, знаком ли он с Миндичем, мужчина ответил: "Слава богу, нет".
Его партнер по бизнесу Асадулаев лишь коротко сказал: "Впервые слышу" – и положил трубку.
- 10 ноября, в день, когда НАБУ и САП объявили об операции "Мидас", собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщал, что в рамках дела обыски были и у Миндича. Однако совладелец "Квартала 95" и друг президента Зеленского успел выехать из страны до этого. В то же время САП сообщила об утечке данных по делу о бизнесмене.
- ГПСУ заявляла, что Миндич законно выехал из Украины, поскольку имеет троих несовершеннолетних детей. Бизнесмен покинул страну до объявления подозрения (подробнее здесь).
