Міндіч поїхав з України на Mercedes-Benz S-класу з "ВІП-таксі" – Схеми

Тімур Міндіч (ліворуч) та інший бізнесмен з групи "Приват" Михайло Кіперман (Ілюстративний скриншот)

Підприємець і підозрюваний у межах нової антикорупційної операції "Мідас" Тімур Міндіч залишив Україну на "ВІП-таксі" вночі 10 листопада. Про це заявляє проєкт "Схеми" Радіо Свобода з посиланням на власні джерела.

За його даними, для виїзду з України Міндіч скористався послугами львівського сервісу преміумперевезень "ТаймЛюкс" (TimeLux).

"Схеми" стверджують, що бізнесмен виїхав до Польщі на машині Mercedes-Benz S 350, яка належить одному з власників цієї компанії: "Від джерел із доступом до даних про перетин кордону журналісти дізналися номери цієї автівки. Згодом відшукали цю машину в соцмережах і встановили особи власників".

Журналісти заявляють, що ця автівка належить 38-річному львівському підприємцю Максиму Вовку, який є керівником та власником ТаймЛюксу. Згідно з сервісом YouControl, чоловік володіє автопарком з трьох машин, які використовується для перевезень – Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 та Hyundai Sonata.

Вищезгадана фірма була зареєстрована у Львові у травні 2025-го – менш ніж пів року тому.

"У власності компанії не вказані нерухоме майно чи транспорт, лише чинна ліцензія на внутрішні й міжнародні перевезення пасажирів, а з її соцмереж видно, що послуги надавалися ще до формальної реєстрації, ймовірно, в межах профільного ФОП Максима Вовка. Журналісти встановили, що на Mercedes-Benz S 350 Максим Вовк неодноразово отримував штрафи, переважно за перевищення швидкості", – йдеться у публікації.

На сайті сервісу зазначено, що компанія пропонує перевезення преміумкласу до Польщі, Молдови та Румунії, а в рекламних роликах фірма обіцяє "швидкий перетин кордону", "повний супровід" та "індивідуальні маршрути під побажання клієнта".

Медіа зауважує, що іншим співвласником ТаймЛюксу є Ельдар Асадулаєв, який працював у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби: в одному із застосунків для перевірки номерів чоловік позначений як "начальник відділу боротьби з контрабандою – Прикордонна служба".

Журналісти не знайшли публічних декларацій Асадулаєва.

"У 2025 році він подав до свого підрозділу позов, оскільки під час служби у 2016–2018 роках йому не нарахували доплати. Асадулаєв вимагав провести розрахунок і виплату, і суд став на його бік", – додає медіа.

У рекламних роликах ТаймЛюксу вказано, що у салоні Mercedes-Benz S 350 є шкіряні сидіння, окрема зона клімату і преміальне оздоблення. Представники сервісу зазначили, що у листопаді поїздка на Mercedes-Benz S-класу маршрутом Київ – Варшава коштує 1300 євро.

"Схеми" зв'язались зі співвласниками фірми. Максим Вовк заявив: "Компанія не перевіряє документів пасажирів. Цим займаються відповідні державні органи під час перетину кордону. В мене немає інформації для того, щоб надавати коментарі з вашого питання".

Стосовно того, чи знайомий він з Міндічем, чоловік відповів: "Слава богу, ні".

Його партнер з бізнесу Асадулаєв лише коротко сказав: "Вперше чую" – й поклав слухавку.