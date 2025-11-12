"Пленки Миндича". Зеленский выступил за отставку Галущенко и Гринчук

Глава государства заявил, что двое министров не могут оставаться на должностях

Владимир Зеленский (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

После новой операции антикоррупционных органов "Мидас", президент Владимир Зеленский выступил за увольнение министра энергетики Светланы Гринчук и ее предшественника на этом посту, ныне министра юстиции Германа Галущенко. Об этом глава государства заявил в своем видеообращении.

"Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них надо отвечать. Решение об отстранении от должности - оперативное, наиболее быстрое. Я попросил премьер-министра Украины [Юлию Свириденко], чтобы были заявления об отставке от этих министров", - рассказал президент.

Зеленский попросил народных депутатов поддержать эти заявления об увольнении, дав, что "дальше все должно решаться в юридической плоскости".

Также Зеленский рассказал о разговоре со Свириденко, отметив, что должна быть "максимальная чистота в энергетике, всех процессов абсолютно".

"И каждое расследование правоохранителей, антикоррупционеров я поддерживаю, мы поддерживаем, и это абсолютно четкая и одинаковая для всех позиция", - заявил он, добавив, что правительство "будет оказывать полное содействие" следствию и всем процессуальным и судебным действиям.

Президент также повторил о перезагрузке государственного предприятия "Энергоатом"который ранее анонсировал правительство.

Кроме этого, глава государства анонсировал санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении двух фигурантов коррупционного дела.