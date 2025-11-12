Прокурор огласил диалог из "пленок Миндича", в котором Зеленский звонил Галущенко
Специализированное антикоррупционное бюро, заявляя о влиянии бизнесмена Тимура Миндича, процитировало запись одного из звонков фигурантов, на котором президент Владимир Зеленский позвонил Герману Галущенко. Миндич утверждал, что звонок произошел после его СМС-ки главе государства, рассказал во время заседания Высшего антикоррупционного суда прокурор САП.
Обвиняющий назвал "самым главным, что подтверждает влияние Миндича" момент, когда во время общения Галущенко звонит президент.
Далее прямая речь фигурантов, которую приводит прокурор (на языке оригинала):
Галущенко (подняв трубку): Алло, здрасьте, Владимир Александрович, здрасьте. Все, есть, есть...
Миндич: Поддеть, нет? (з контексту незрозуміло. – Ред.).
Галущенко: Ну, я поехал.
Цукерман: А ты говорил "никто с тобой ни о чем не разговаривает", а тут – на тебе.
Миндич: А, да, прочел СМС-ку.
Галущенко: А что ты написал?
Миндич: Что Гера хочет с тобой поговорить.
Галущенко: Та ладно?
Цукерман: Не так: "Вызови Геру".
Миндич: Не так: "Извини, сколько раз я тебе говорил – вызови Геру" (Цукерман сміється).
Галущенко: И шо мне с ним?
Миндич: Та слушай: "Владимир Александрович, та все, ну вы ж понимаете – идти мне в дворники тоже не с руки. Я сделаю все, что вы скажете, все что вам надо, я ваш" – скажи. Плюс... та все.
Галущенко: Да? Ну, тогда я сейчас поехал.
Следует отметить, что из контекста не ясно, всерьез ли фигуранты обсуждают СМС, а аудиозапись прокурор не приводит.
Ранее, 10 ноября, Зеленский выступил за неотвратимость наказания для коррупционеров, впервые комментируя новую операцию Национального антикоррупционного бюро и САП «Мидас».
Подробнее об этом деле читайте в тексте LIGA.net,
- Миндич ранее был больше всего известен как совладелец продюсерской студии "Квартал 95" и близкий друг президента Зеленского. Бизнесмен Игорь Коломойский в 2019 году рассказывал, что Миндич – его бизнес-партнер "в некоторых проектах, не особо важных", что Миндич некоторое время встречался с его дочерью и что именно Миндич познакомил его с Зеленским.
- Миндич поддерживал Зеленского во время предвыборной кампании в 2019 году, а во время пандемии 2020-го журналисты зафиксировали, что бизнесмен неофициально посещал Офис президента, объясняя это "благотворительностью".
- 11 ноября 2025 года бизнесмен, известный под прозвищем Карлсон, получил подозрение НАБУ.
- Тем временем Галущенко был отстранен от исполнения обязанностей министра юстиции.
