Прокурор огласил диалог из "пленок Миндича", в котором Зеленский звонил Галущенко

Прокурор САП назвал «главным доказательством влияния Миндича» диалог, в котором президент звонит Галущенко и обсуждают СМС-ку бизнесмена

Герман Галущенко (Скриншот из видео)

Специализированное антикоррупционное бюро, заявляя о влиянии бизнесмена Тимура Миндича, процитировало запись одного из звонков фигурантов, на котором президент Владимир Зеленский позвонил Герману Галущенко. Миндич утверждал, что звонок произошел после его СМС-ки главе государства, рассказал во время заседания Высшего антикоррупционного суда прокурор САП.

Обвиняющий назвал "самым главным, что подтверждает влияние Миндича" момент, когда во время общения Галущенко звонит президент.

Далее прямая речь фигурантов, которую приводит прокурор (на языке оригинала):

Галущенко (подняв трубку): Алло, здрасьте, Владимир Александрович, здрасьте. Все, есть, есть...

Миндич: Поддеть, нет? (з контексту незрозуміло. – Ред.).

Галущенко: Ну, я поехал.

Цукерман: А ты говорил "никто с тобой ни о чем не разговаривает", а тут – на тебе.

Миндич: А, да, прочел СМС-ку.

Галущенко: А что ты написал?

Миндич: Что Гера хочет с тобой поговорить.

Галущенко: Та ладно?

Цукерман: Не так: "Вызови Геру".

Миндич: Не так: "Извини, сколько раз я тебе говорил – вызови Геру" (Цукерман сміється).

Галущенко: И шо мне с ним?

Миндич: Та слушай: "Владимир Александрович, та все, ну вы ж понимаете – идти мне в дворники тоже не с руки. Я сделаю все, что вы скажете, все что вам надо, я ваш" – скажи. Плюс... та все.

Галущенко: Да? Ну, тогда я сейчас поехал.

Следует отметить, что из контекста не ясно, всерьез ли фигуранты обсуждают СМС, а аудиозапись прокурор не приводит.

Ранее, 10 ноября, Зеленский выступил за неотвратимость наказания для коррупционеров, впервые комментируя новую операцию Национального антикоррупционного бюро и САП «Мидас».

