НАБУ оголосило в розшук Міндіча та Цукермана

Міндіча та Цукермана розшукують як осіб, які переховуються від органів досудового розслідування

Тімур Міндіч (Фото: НАШІ ГРОШІ)

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук підозрюваних у справі "Мідас" Тімура Міндіча та Олександра Цукермана. Відповідну інформацію розміщено на сайті розшуку Міністерства внутрішніх справ.

Дата зникнення обох вказана 20 листопада 2025 року. Хоча відомо, що Міндіч виїхав з України 10 листопада до отримання підозри. Прикордонники повідомили, що виїхав він цілком легально. Ймовірно, йдеться про дату оголошення в розшук.

Щодо Цукермана, то він міг виїхати з України 26 жовтня, ще до того, як НАБУ повідомило про справу "Мідас".

Обидва фігуранти справи вказані як особи, які "переховуються від органів досудового розслідування". Їх звинувачують за статтями про створення злочинної організації та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. А Міндіча ще додатково за статтею про втручання у діяльність державного діяча.

Тімур Міндіч у розшуку (скриншот порталу МВС)

Олександр Цукерман у розшуку (скриншот порталу МВС)