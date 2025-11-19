За подозреваемого НАБУ Чернышова внесли более 51 млн грн залога – Схемы
За бывшего вице-премьер-министра и фигуранта новой антикоррупционной операции "Мидас" Алексея Чернышова внесли многомиллионный залог. Об этом сообщил проект "Схемы" медиа Радио Свобода со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.
По их данным, за Чернышова внесли залог объемом 51,6 грн, он должен выйти из СИЗО в ближайшее время.
Собеседники Схем добавили, что залог внесли два физических лица по 30 млн и 21,6 млн соответственно.
Проект указывает, что чиновника могут освободить из-под стражи уже вечером 19 ноября.
За день до этого Высший антикоррупционный суд решил отправить Чернышова под стражу с альтернативой залога.
- 11 ноября НАБУ и САП сообщили о втором подозрении бывшему вице-премьеру о подозрении в незаконном обогащении. По данным правоохранителей, он является фигурантом дела о коррупции в энергетике "Мидас" под псевдонимом Че Гевара.
- На следующий день УП сообщила, что фигурант посетил военную разведку. Подробности неизвестны, а сам визит "вызывает вопросы".
- Свое первое подозрение Чернышов получил в июне по делу о коррупционной земельной схеме.
