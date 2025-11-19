За подозреваемого НАБУ Чернышова внесли более 51 млн грн залога – Схемы

Бывший чиновник может выйти из СИЗО уже на следующий день после избрания меры пресечения по делу о коррупции в энергетике

Алексей Чернышов (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

За бывшего вице-премьер-министра и фигуранта новой антикоррупционной операции "Мидас" Алексея Чернышова внесли многомиллионный залог. Об этом сообщил проект "Схемы" медиа Радио Свобода со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.

По их данным, за Чернышова внесли залог объемом 51,6 грн, он должен выйти из СИЗО в ближайшее время.

Собеседники Схем добавили, что залог внесли два физических лица по 30 млн и 21,6 млн соответственно.

Проект указывает, что чиновника могут освободить из-под стражи уже вечером 19 ноября.

За день до этого Высший антикоррупционный суд решил отправить Чернышова под стражу с альтернативой залога.