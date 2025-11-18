Суд отправил Чернышова под стражу с залогом более 51 млн грн
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
Высший антикоррупционный суд принял решение отправить бывшего вице-премьера – министра национального единства Алексея Чернышова под стражу на два месяца с возможностью внесения залога. Об этом стало известно из трансляции судебного заседания.
Судья решил применить к бывшему министру меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания, то есть 16 января 2025 года включительно.
ВАКС определил залог подозреваемому в размере 51,6 млн грн.
Новость дополняется...
Комментарии (0)