Суд отправил Чернышова под стражу с залогом более 51 млн грн

Экс-вице-премьера арестовали сроком на два месяца по делу о коррупции в энергетике

Термінова новина

Высший антикоррупционный суд принял решение отправить бывшего вице-премьера – министра национального единства Алексея Чернышова под стражу на два месяца с возможностью внесения залога. Об этом стало известно из трансляции судебного заседания.

Судья решил применить к бывшему министру меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания, то есть 16 января 2025 года включительно.

ВАКС определил залог подозреваемому в размере 51,6 млн грн.

