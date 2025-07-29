Чернышов может быть связан со строительством элитных особняков под Киевом – Bihus.Info

Дело НАБУ против министра "засветило" нескольких лиц, которые фигурируют и в строительстве особняков, и в его уголовном производстве

Алексей Чернышов (Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov)

Дело НАБУ против вице-премьер-министра Алексея Чернышева по скандалу со взяткой в виде скидок на несколько квартир "подсветила" еще нескольких человек – они связаны с масштабным строительством в Козине Киевской области на "миллионы долларов". Об этом говорится в расследование Bihus.Info.

По данным журналистов, речь идет о почти восьми гектарах на берегу реки Козинка в Обуховском райне Киевской области. Землей официально распоряжается компания "Блум девелопмент", большинство гектаров вместе с озером находится в ее собственности. С 2018 года Чернышов упоминался среди совладельцев этой фирмы и именно после его появления в компании началось строительство особняков в Козине.

Участок в Козине (скриншот bihus.info)

В 2019 году, перед тем как возглавить Киевскую облгосадминистрацию, доля Чернышова была переписана на его жену Светлану. Официально женщина вышла из доли в 2023 году. Однако, как предполагают журналисты, учитывая "коррупционное дело", официальный выход был формальным, проектом курируют доверенные лица.

Сейчас долей Чернышевых распоряжается владелица компании "Блум девелопмент" Лилия Лысенко, которая давно сотрудничает с семьей Чернышева. Несколько раз она получала зарплату от представительства австрийской компании Чернышевых, а затем несколько лет со Светланой Чернышевой владела "Блум девелопмент".

Однако журналисты обратили внимание, что женщина фигурирует в материалах дела Чернышова. В 2024 году у нее провели обыск и изъяли технику. Также у Лысенко нашли переписку, в которой обсуждались условия продажи одной из квартир, скидку на которую следователи идентифицируют как взятку.

Также женщина является соучредителем жилищно-строительного кооператива "Солнечный берег", который фактически выступает заказчиком строительства в Козине. В 2019 году Чернышов официально одолжил кооперативу 3,6 млн грн. А в 2022 году соучредителем "Солнечного берега" стала Инна Яцык.

Эта женщина также упоминается в уголовном производстве. Несколько квартир, скидки на которые следователи идентифицируют как неправомерную выгоду Чернышеву, записаны на ее родственника – Святослава Малашко.

Сейчас в Козине, как выяснили журналисты, можно увидеть четыре отдельных особняка, площадь каждого составляет около 1000 кв.м. На платформах по продаже жилья стоимость подобных, но с ремонтом, составляет примерно $12,5 млн.

Имения в Козине (фото: bihus.info)

Дом в Козине (скриншот bihus.info)