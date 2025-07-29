Чернышов может быть связан со строительством элитных особняков под Киевом – Bihus.Info
Дело НАБУ против вице-премьер-министра Алексея Чернышева по скандалу со взяткой в виде скидок на несколько квартир "подсветила" еще нескольких человек – они связаны с масштабным строительством в Козине Киевской области на "миллионы долларов". Об этом говорится в расследование Bihus.Info.
По данным журналистов, речь идет о почти восьми гектарах на берегу реки Козинка в Обуховском райне Киевской области. Землей официально распоряжается компания "Блум девелопмент", большинство гектаров вместе с озером находится в ее собственности. С 2018 года Чернышов упоминался среди совладельцев этой фирмы и именно после его появления в компании началось строительство особняков в Козине.
В 2019 году, перед тем как возглавить Киевскую облгосадминистрацию, доля Чернышова была переписана на его жену Светлану. Официально женщина вышла из доли в 2023 году. Однако, как предполагают журналисты, учитывая "коррупционное дело", официальный выход был формальным, проектом курируют доверенные лица.
Сейчас долей Чернышевых распоряжается владелица компании "Блум девелопмент" Лилия Лысенко, которая давно сотрудничает с семьей Чернышева. Несколько раз она получала зарплату от представительства австрийской компании Чернышевых, а затем несколько лет со Светланой Чернышевой владела "Блум девелопмент".
Однако журналисты обратили внимание, что женщина фигурирует в материалах дела Чернышова. В 2024 году у нее провели обыск и изъяли технику. Также у Лысенко нашли переписку, в которой обсуждались условия продажи одной из квартир, скидку на которую следователи идентифицируют как взятку.
Также женщина является соучредителем жилищно-строительного кооператива "Солнечный берег", который фактически выступает заказчиком строительства в Козине. В 2019 году Чернышов официально одолжил кооперативу 3,6 млн грн. А в 2022 году соучредителем "Солнечного берега" стала Инна Яцык.
Эта женщина также упоминается в уголовном производстве. Несколько квартир, скидки на которые следователи идентифицируют как неправомерную выгоду Чернышеву, записаны на ее родственника – Святослава Малашко.
Сейчас в Козине, как выяснили журналисты, можно увидеть четыре отдельных особняка, площадь каждого составляет около 1000 кв.м. На платформах по продаже жилья стоимость подобных, но с ремонтом, составляет примерно $12,5 млн.
- 23 июня Чернышов получил от НАБУ подозрение в участии в коррупционной земельной схеме во время его работы на должности министра развития общин и территорий. Следствие заявляет, что топ-чиновник создал условия для передачи земельного участка государственному предприятию, которое затем заключило инвестиционные договоры на его застройку. В то же время землю и здания на ней оценили почти в пять раз дешевле рыночной стоимости.
- Сам министр назвал подозрение необоснованным и заявил в суде, что никаких скидок не получил.
- 27 июня Чернышеву избрана мера пресечения в виде 120 млн грн залога.
- 2 июля Схемы выяснили, что за вице-премьера внесли залог жена, частная фирма и менеджер. Платежи поступали в разные дни.
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