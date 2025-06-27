Чернышову избрали меру пресечения в виде залога в размере более 120 млн гривен
Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения для министра национального единства Алексея Чернышова – 120 млн гривен залога. Заседание транслировалось на Youtube-канале инстанции.
Суд присудил Чернышову 120 002 668 грн залога.
Кроме этого, на топ-чиновника возложили процессуальные обязанности, в том числе не выезжать из Украины без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.
Эти обязанности Чернышов должен выполнять в течение двух месяцев - до 27 августа 2025 года.
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