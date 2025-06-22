Министр Чернышов вернулся в Украину из командировки

Медиа ставили под вопрос это возвращение из-за возможного антикоррупционного расследования насчет чиновника. Он считает это "кампанией дискредитации"

Алексей Чернышов (Фото: Facebook должностного лица)

Вице-премьер – министр национального единства Алексей Чернышов сообщил о своем возвращении в Украину из заграничной командировки.

"Наконец-то дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена", – написал он.

По словам Чернышова, с понедельника он вернется к работе в правительстве. Данные медиа о том, что он хотел остаться за границей, считает "кампанией дискредитации".

Ранее, 20 июня, издание Украинская правда сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро в мае 2025 года проводило обыски у Чернышова по делу о вероятной незаконной передаче земли застройщику Сергею Копыстыре (KSM Group) в 2021-2022 годах, когда нынешний министр министр национального единства возглавлял Министерство развития общин и территорий.

Также, по данным медиа, правоохранители задержали двух близких соратников Чернышова, когда тот находился в заграничной командировке.

Уже вечером 21 июня источники УП среди правоохранителей заявили, что семья Чернышова также покинула Украину.

Тогда же собеседники издания Зеркало недели утверждали, что близкий к Офису президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, тоже уехавший за границу, планировал встретиться с министром и убедить его вернуться в страну.

Нардеп от оппозиционной фракции Голос Ярослав Железняк, ссылаясь на два источника в правительстве, заявлял, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура планируют вручить подозрение Чернышову 21 июня – прислали соответствующее приглашение в секретариат Кабинета министров еще 19 числа.

Чернышов по возвращении в Украину (Фото: Facebook чиновника)

20 июня, во время часа вопросов к правительству в Раде, премьер Шмыгаль заявлял, что подписал командировку для Чернышова до конца недели – 22 числа. То есть министр вернулся в последний день рабочей поездки.

21 июня президент Зеленский заявил, что должностное лицо должно вернуться в Украину после окончания заграничной командировки. Глава государства сообщал, что за границей Чернышов занимался вопросами "хабов единства" и множественного гражданства.