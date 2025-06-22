Міністр Чернишов повернувся до України з відрядження
Віцепрем'єр – міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив про своє повернення до України з закордонного відрядження.
"Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено", – написав він.
За словами Чернишова, з понеділка він повернеться до роботи в уряді. Дані медіа про те, що він хотів залишитися за кордоном, він вважає "кампанією дискредитації".
Раніше, 20 червня, видання "Українська правда" повідомляло, що Національне антикорупційне бюро у травні 2025 року проводило обшуки у Чернишова за справою про ймовірне незаконне передання землі забудовнику Сергію Копистирі (KSM Group) у 2021-2022 роках, коли нинішній міністр нац'єдності очолював Міністерство розвитку громад та територій.
Також, за даними медіа, правоохоронці затримали двох близьких соратників Чернишова, коли той був у закордонному відрядженні.
Уже ввечері 21 червня джерела УП серед правоохоронців заявили, що родина Чернишова також залишила Україну.
Тоді ж співбесідники видання "Дзеркало тижня" стверджували, що близький до Офісу президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч, що теж виїхав за кордон, планував зустрітися з міністром й переконати його повернутися до країни.
Нардеп від опозиційної фракції Голос Ярослав Железняк, посилаючись на два джерела в уряді, заявляв, що НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура планують вручити підозру Чернишову 21 червня – й надіслали відповідне запрошення до секретаріату Кабінету міністрів ще 19 числа.
- 20 червня, під час години запитань до уряду у Раді, прем'єр Шмигаль заявляв, що підписав відрядження для Чернишова до кінця тижня – 22 числа. Тобто міністр повернувся в останній день робочої поїздки.
- 21 червня президент Зеленський заявив, що посадовець має повернутися до України після закінчення закордонного відрядження. Глава держави повідомляв, що за кордоном Чернишов займався питаннями "хабів єдності" та множинного громадянства.