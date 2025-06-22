Міністр Чернишов повернувся до України з відрядження

Медіа ставили під питання це повернення на тлі даних про можливе антикорупційне розслідування щодо посадовця. Він же вважає це "компанією дискредитації"

Олексій Чернишов (Фото: Facebook посадовця)

Віцепрем'єр – міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив про своє повернення до України з закордонного відрядження.

"Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено", – написав він.

За словами Чернишова, з понеділка він повернеться до роботи в уряді. Дані медіа про те, що він хотів залишитися за кордоном, він вважає "кампанією дискредитації".

Раніше, 20 червня, видання "Українська правда" повідомляло, що Національне антикорупційне бюро у травні 2025 року проводило обшуки у Чернишова за справою про ймовірне незаконне передання землі забудовнику Сергію Копистирі (KSM Group) у 2021-2022 роках, коли нинішній міністр нац'єдності очолював Міністерство розвитку громад та територій.

Також, за даними медіа, правоохоронці затримали двох близьких соратників Чернишова, коли той був у закордонному відрядженні.

Уже ввечері 21 червня джерела УП серед правоохоронців заявили, що родина Чернишова також залишила Україну.

Тоді ж співбесідники видання "Дзеркало тижня" стверджували, що близький до Офісу президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч, що теж виїхав за кордон, планував зустрітися з міністром й переконати його повернутися до країни.

Нардеп від опозиційної фракції Голос Ярослав Железняк, посилаючись на два джерела в уряді, заявляв, що НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура планують вручити підозру Чернишову 21 червня – й надіслали відповідне запрошення до секретаріату Кабінету міністрів ще 19 числа.

Чернишов після повернення до України (Фото: Facebook посадовця)

20 червня, під час години запитань до уряду у Раді, прем'єр Шмигаль заявляв, що підписав відрядження для Чернишова до кінця тижня – 22 числа. Тобто міністр повернувся в останній день робочої поїздки.

21 червня президент Зеленський заявив, що посадовець має повернутися до України після закінчення закордонного відрядження. Глава держави повідомляв, що за кордоном Чернишов займався питаннями "хабів єдності" та множинного громадянства.