Зеленський про Чернишова: Закінчиться відрядження – має повернутися
Президент Володимир Зеленський заявив, що віцепрем'єр – міністр національної єдності Олексій Чернишов має повернутися до України після закінчення закордонного відрядження. Про це глава держави розповів під час зустрічі з журналістами.
За словами президента, прем'єр Денис Шмигаль повідомив йому, що Чернишов перебуває у відрядженні.
"У нього [Чернишова] два завдання було від мене, від уряду, від усіх нас: перше – це відкривати хаби в різних країнах, а друге – множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить", – розповів Зеленський.
Глава держави наголосив, що "відрядження закінчиться, [міністр] повинен повернутися, все".
Під час години запитань до уряду у Верховній Раді 20 червня Шмигаль заявляв, що підписав відрядження для Чернишова до кінця поточного тижня – 22 числа.
- За даними видання "Українська правда", Національне антикорупційне бюро у травні 2025 року проводило обшуки у міністра нац'єдності, а під час перебування посадовця у відрядженні правоохоронці затримали двох його близьких соратників.
- На тлі цього у медіа та соцмережах ширяться чутки, нібито Чернишов затягує відрядження або взагалі не збирається повертатися з-за кордону.