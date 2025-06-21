Зеленський про Чернишова: Закінчиться відрядження – має повернутися

Глава держави заявив, що за кордоном віцепрем'єр займається питаннями "хабів єдності" та множинного громадянства

Володимир Зеленський (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що віцепрем'єр – міністр національної єдності Олексій Чернишов має повернутися до України після закінчення закордонного відрядження. Про це глава держави розповів під час зустрічі з журналістами.

За словами президента, прем'єр Денис Шмигаль повідомив йому, що Чернишов перебуває у відрядженні.

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"У нього [Чернишова] два завдання було від мене, від уряду, від усіх нас: перше – це відкривати хаби в різних країнах, а друге – множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить", – розповів Зеленський.

Глава держави наголосив, що "відрядження закінчиться, [міністр] повинен повернутися, все".

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді 20 червня Шмигаль заявляв, що підписав відрядження для Чернишова до кінця поточного тижня – 22 числа.