Рада голосуватиме за множинне громадянство. Юристи пояснили LIGA.net загрози законопроєкту

Норма про втрату громадянства за добровільне набуття громадянства РФ не враховує випадки примусової "паспортизації", кажуть юристи

Паспорт (Ілюстративне фото: Miguel A. Lopes/EPA)

Законопроєкт №11469 щодо множинного громадянства, за який у середу, 18 червня, має голосувати Верховна Рада, містить низку потенційних загроз. Про це в коментарі LIGA.net розповіли юристи компанії Juscutum.

Вони пояснили, що допуск множинного громадянства без чітко визначеного переліку держав може дозволити громадянам країн, які не визнають територіальної цілісності України (наприклад Білорусь), зберігати українське громадянство, що створює загрозу лояльності таких осіб до держави.

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По-друге, на думку юристів, норма про втрату громадянства за добровільне набуття громадянства держави-агресорки Росії не враховує випадків примусового набуття громадянства на тимчасово окупованих територіях. Це може призвести до втрати громадянства України мешканцями цих територій та внутрішньо переміщеними особами.

По-третє, законопроєкт дозволяє в низці випадків іноземцям набувати громадянство України без складання іспитів з української мови, історії та основ Конституції. Такі люди мають скласти їх пізніше. Юристи вважають, що це може послабити культурну та правову єдність нації. Це особливо актуально в контексті демографічної кризи, спричиненої війною, коли масове набуття громадянства іноземцями може змінити етнокультурний баланс.

Також юристи вважають, що відсутність чітких механізмів контролю за множинним громадянством може ускладнити питання військової служби, оподаткування, дипломатичного захисту та реалізації конституційних обов’язків громадян, які перебувають за кордоном. Наприклад, особи з множинним громадянством можуть ухилятися від військової служби, посилаючись на громадянство іншої держави.

Раніше народний депутат від Голосу Ярослав Железняк повідомляв, що 17 червня парламентарі почали розгляд правок до законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України, яким пропонується введення інституту множинного громадянства.

За його словами, у середу, 18 червня, парламент буде голосувати за законопроєкт у цілому.

Законопроєкт про множинне громадянство ініціював Зеленський. Документ, зокрема, визначає, громадяни яких країн можуть отримати українське громадянство у спрощеному порядку.

У Міністерстві національної єдності стверджують, що документ має на меті зберегти зв'язки України з її громадянами, які отримали паспорти інших країн.