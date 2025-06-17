Рада будет голосовать за множественное гражданство. Юристы объяснили угрозы законопроекта

Норма об утрате гражданства за добровольное получение гражданства РФ не учитывает случаи принудительной "паспортизации", говорят юристы

Паспорт (Иллюстративное фото: Miguel A. Lopes/EPA)

Законопроект №11469 о множественном гражданстве, за который в среду, 18 июня, должна голосовать Верховная Рада, содержит ряд потенциальных угроз. Об этом в комментарии LIGA.net рассказали юристы компании Juscutum.

Они объяснили, что допуск множественного гражданства без четко определенного перечня государств может разрешить гражданам стран, не признающих территориальную целостность Украины (например Беларусь), сохранять украинское гражданство, что создает угрозу лояльности таких лиц к государству.

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Во-вторых, по мнению юристов, норма о потере гражданства за добровольное обретение гражданства государства-агрессора России не учитывает случаи принудительного обретения гражданства на временно оккупированных территориях. Это может привести к потере гражданства Украины жителями этих территорий и внутренне перемещенными лицами.

В-третьих, законопроект позволяет в ряде случаев иностранцам приобретать гражданство Украины без сдачи экзаменов по украинскому языку, истории и основам Конституции. Такие люди должны сдавать их позже. Юристы считают, что это может ослабить культурное и правовое единство нации. Это особенно актуально в контексте демографического кризиса, вызванного войной, когда массовое обретение гражданства иностранцами может изменить этнокультурный баланс.

Также юристы считают, что отсутствие четких механизмов контроля за множественным гражданством может усложнить вопросы военной службы, налогообложения, дипломатической защиты и реализации конституционных обязанностей граждан, находящихся за границей. К примеру, лица с множественным гражданством могут уклоняться от военной службы, ссылаясь на гражданство другого государства.

Ранее народный депутат от Голоса Ярослав Железняк сообщал, что 17 июня парламентарии начали рассмотрение правок к законопроекту о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины, которым предлагается введение института множественного гражданства.

По его словам, в среду, 18 июня, парламент будет голосовать за законопроект в целом.

Законопроект о множественном гражданстве инициировал Зеленский. Документ, в частности, определяет, граждане каких стран могут получить украинское гражданство в упрощенном порядке.

В Министерстве национального единства утверждают, что целью документа является сохранить связи Украины с ее гражданами, которые получили паспорта других стран.