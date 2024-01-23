Что предлагает законопроект о множественном гражданстве – полный текст

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта №10425 о множественном гражданстве, который внес президент Владимир Зеленский 22 января.

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В пояснительной записке указано, что законопроект должен:

→ определять, граждане каких стран могут получить украинский паспорт в упрощенном порядке. Это Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Норвегия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария и Япония;

→ определять категории людей, которые должны выйти из гражданства другой страны для получения украинского гражданства;

→ вводить декларацию о признании себя гражданином Украины — документ, в котором иностранец подтверждает, что при обретении украинского гражданства в правовых отношениях с Украиной признает себя только гражданином Украины;

→ уточнять категории людей, которые не могут получить гражданство Украины (осужденные в Украине за тяжкие или особо тяжкие преступления до погашения или снятия судимости, совершили на территории другой страны тяжкие или особо тяжкие преступления по Уголовному кодексу Украины, люди, представляющие угрозу национальным интересам, нацбезопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины);

→ пересматривать основания потери украинского гражданства (среди них добровольное приобретение гражданства страны-агрессора, использование украинцем на территории Украины паспорта иностранца, служба по контракту в стране-агрессоре, участие в вооруженной агрессии против Украины и т.п.);

→ регулировать возможность подачи паспортного документа, срок действия которого истек, иностранцами и лицами без гражданства, служащими или служившими по контракту в ВСУ, Нацгвардии и других военных формированиях для получения вида на жительство;

→ нормировать правовой статус в Украине иностранцев и людей без гражданства, участвовавших в защите Украины.

В октябре 2023 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что множественное гражданство должно стать элементом политики Украины, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества.

В сентябре 2021 года президент Зеленский сказал, что выступает за двойное гражданство, но сделать это сложно, поскольку Россия проводит паспортизацию на временно оккупированных территориях.

1 декабря того же года депутаты получили на рассмотрение законопроект, который позволит украинцам приобретать гражданство нескольких стран.

20 декабря глава фракции Слуга народа заявил, что после того, как Рада примет законопроект о множественном гражданстве, Кабмин будет договариваться отдельно с каждой страной.

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