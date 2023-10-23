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Кулеба підтримав множинне громадянство для українців, але з винятками

Этот материал также доступен на русском
23.10.2023, 15:50
Кулеба підтримав множинне громадянство для українців, але з винятками - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Множинне громадянство має стати елементом політики України, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти. Про це заявив  міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у промові до Світового конгресу українців. Він зазначив, що подвійного громадянства з державою-агресором бути не може, передає Укрінформ.

"Конче необхідно зберегти їхній зв’язок з Батьківщиною. Це про майбутнє України та українства. Тому одним з елементів державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти, має стати множинне громадянство", – сказав очільник МЗС.

Кулеба зазначив, що він переконаний у необхідності запровадження множинного громадянства, оскільки необхідно керуватися "не страхом роздавання чужих паспортів в Україні", а "силою українського паспорта" в країні та світі.

За його словами, держава має відкрити можливість мільйонам українців за кордоном зберігати свій український паспорт або отримати його, а також усвідомити як доконаний факт, що після вступу України до Євросоюзу українські паспорти матимуть такий самий статус, як і паспорти сусідніх країн ЄС.

Глава МЗС додав, що ця політика має втілюватися розумно і поступово, починаючи з дружніх країн-союзниць.

Будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором або недружніми країнами має бути заборонено, зауважив Кулеба.

Конституція в четвертій статті говорить, що в Україні існує єдине громадянство.

  • У вересні 2021 року президент Володимир Зеленський сказав, що виступає за подвійне громадянство, але зараз зробити це складно, оскільки Росія проводить паспортизацію на тимчасово окупованих територіях.
  • 1 грудня того ж року депутати отримали на розгляд законопроєкт, який дозволить українцям набувати громадянства кількох країн.
  • 20 грудня глава фракції Слуга народу заявляв: після того як Верховна Рада ухвалить законопроєкт про множинне громадянство, Кабмін домовлятиметься окремо з кожною країною.
  • Наразі цей законопроєкт очікує розгляду.

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Артем Джеріпа
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Дмитро Кулебаподвійне громадянствомножинне громадянство
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