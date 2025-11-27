Якщо Київ піде на поступки, то РФ із танками і фломастерами перекроїть кордон Литви – глава МЗС
У Литві вважають, що якщо Україна піде на територіальні поступки Росії, то в майбутньому Кремль "з фломастерами і танками" може прийти та почати кроїти кордони вже Литви. Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни Кястутіс Будріс, передає Delfi.
"Якщо ми дозволимо перекроїти кордони в будь-якій, навіть найменшій формі, і до нас прийдуть із фломастером і картою, а потім і з танками, щоб перекроїти кордони. Ми не можемо допустити жодної де-юре чи де-факто легітимації окупованих територій. Ці принципи дуже важливі", – сказав він.
Щоб не допустити подібної загрози для Литви, потрібно використовувати всі наявні важелі в переговорах про справедливий мир в Україні, зазначив Будріс. У Європи є три таких важелі:
→ заморожені російські активи, які вже зараз необхідно передати Україні, щоб показати, що союзники здатні фінансувати оборонні зусилля Києва в найближчі два-три роки;
→ членство України в ЄС, якому ніхто не може перешкоджати;
→ створення Спеціального трибуналу.
"Дехто уявляє, що можлива амністія за воєнні злочини, за злочин агресії, за викрадення дітей, насильство і вбивства мирних жителів. Тому позиція Європи тут також має бути гранично ясною – ми цього не допустимо", – наголосив литовський міністр.
- 26 листопада глава Міноборони Німеччини заявив, що для України не має бути капітуляційного миру, країна повинна зберегти сильну армію і можливість захищатися в майбутньому.
- За даними Politico, Європа розглядає активні дії у відповідь на гібридну агресію Росії.
