Якщо Київ піде на поступки, то РФ із танками і фломастерами перекроїть кордон Литви – глава МЗС

Кястутіс Будріс (Фото: x.com/BudrysKestutis)

У Литві вважають, що якщо Україна піде на територіальні поступки Росії, то в майбутньому Кремль "з фломастерами і танками" може прийти та почати кроїти кордони вже Литви. Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни Кястутіс Будріс, передає Delfi.

"Якщо ми дозволимо перекроїти кордони в будь-якій, навіть найменшій формі, і до нас прийдуть із фломастером і картою, а потім і з танками, щоб перекроїти кордони. Ми не можемо допустити жодної де-юре чи де-факто легітимації окупованих територій. Ці принципи дуже важливі", – сказав він.

Щоб не допустити подібної загрози для Литви, потрібно використовувати всі наявні важелі в переговорах про справедливий мир в Україні, зазначив Будріс. У Європи є три таких важелі:

→ заморожені російські активи, які вже зараз необхідно передати Україні, щоб показати, що союзники здатні фінансувати оборонні зусилля Києва в найближчі два-три роки;

→ членство України в ЄС, якому ніхто не може перешкоджати;

→ створення Спеціального трибуналу.

"Дехто уявляє, що можлива амністія за воєнні злочини, за злочин агресії, за викрадення дітей, насильство і вбивства мирних жителів. Тому позиція Європи тут також має бути гранично ясною – ми цього не допустимо", – наголосив литовський міністр.