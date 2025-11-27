Если Киев пойдет на уступки, то РФ с танками и фломастерами перекроит границу Литвы – глава МИД
В Литве считаю, что если Украина пойдет на территориальные уступки России, то в будущем Кремль "с фломастерами и танками" может прийти и начать кроить границы уже Литвы. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Кястутис Будрис, передает Delfi.
"Если мы позволим перекроить границы в любой, даже самой малой форме, и к нам придут с фломастером и картой, а затем и с танками, чтобы перекроить границы. Мы не можем допустить никакой де-юре или де-факто легитимации оккупированных территорий. Эти принципы очень важны", – сказал он.
Чтобы не допустить подобной угрозы для Литвы нужно использовать все имеющиеся рычаги в переговорах о справедливом мире в Украине, отметил Будрис. У Европы есть три таких рычага:
→ замороженные российские активы, которые уже сейчас необходимо передать Украине, чтобы показать, что союзники способны финансировать оборонные усилия Киева в ближайшие два-три года;
→ членство Украины в ЕС, которому никто не может препятствовать;
→ создание Специального трибунала.
"Некоторые воображают, что возможна амнистия за военные преступления, за преступление агрессии, за похищение детей, насилие и убийства мирных жителей. Поэтому позиция Европы здесь также должна быть предельно ясной – мы этого не допустим", – подчеркнул литовский министр.
- 26 ноября глава Минобороны Германии заявил, что для Украины не должно быть капитуляционного мира и страна должна сохранить сильную армию и возможность защищаться в будущем.
- По данным Politico, Европа рассматривает активные действия в ответ на гибридную агрессию России.
