Если Киев пойдет на уступки, то РФ с танками и фломастерами перекроит границу Литвы – глава МИД

Кястутис Будрис (Фото: x.com/BudrysKestutis)

В Литве считаю, что если Украина пойдет на территориальные уступки России, то в будущем Кремль "с фломастерами и танками" может прийти и начать кроить границы уже Литвы. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Кястутис Будрис, передает Delfi.

"Если мы позволим перекроить границы в любой, даже самой малой форме, и к нам придут с фломастером и картой, а затем и с танками, чтобы перекроить границы. Мы не можем допустить никакой де-юре или де-факто легитимации оккупированных территорий. Эти принципы очень важны", – сказал он.

Чтобы не допустить подобной угрозы для Литвы нужно использовать все имеющиеся рычаги в переговорах о справедливом мире в Украине, отметил Будрис. У Европы есть три таких рычага:

→ замороженные российские активы, которые уже сейчас необходимо передать Украине, чтобы показать, что союзники способны финансировать оборонные усилия Киева в ближайшие два-три года;

→ членство Украины в ЕС, которому никто не может препятствовать;

→ создание Специального трибунала.

"Некоторые воображают, что возможна амнистия за военные преступления, за преступление агрессии, за похищение детей, насилие и убийства мирных жителей. Поэтому позиция Европы здесь также должна быть предельно ясной – мы этого не допустим", – подчеркнул литовский министр.