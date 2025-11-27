Politico: Европа рассматривает активные действия в ответ на гибридную агрессию России

Солдаты в Польше (Иллюстративное фото: Artur Reszko/EPA)

Европа думает над тем, как ответить на действия российских агентов и залет беспилотников РФ в страны НАТО. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на пятерых неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Идеи варьируются от совместных наступательных киберопераций против России и более быстрого и скоординированного определения гибридных атак путем оперативного указания пальцем на Москву до внезапных военных учений под руководством НАТО, заявили два представителя европейских правительств и три дипломата Европейского Союза.

"Россияне постоянно проверяют границы дозволенного: каким будет ответ, насколько далеко мы можем зайти? Необходим более активный ответ. И сигнал посылают не слова, а действия", – заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

В последние недели и месяцы российские беспилотники летают над Польшей и Румынией, а таинственные дроны сеют хаос в аэропортах и на военных базах по всему континенту.

Среди других инцидентов – глушение GPS, вторжение истребителей и военных кораблей, а также взрыв на ключевом польском железнодорожном пути, по которому перевозится военная помощь в Украину, напомнило медиа.

"В общем, Европа и Альянс должны спросить себя, как долго мы готовы терпеть подобный тип гибридной войны... [и] стоит ли нам самим рассматривать возможность более активной деятельности в этой области", – заявил на прошлой неделе госсекретарь Германии по обороне Флориан Хан.

Газета отметила, что масштабы и частота нынешних атак являются беспрецедентными. Globsec, аналитический центр из Праги, подсчитал, что между январем и июлем в Европе, главным образом в Польше и Франции, было совершено более 110 актов саботажа и попыток нападений людьми, связанными с Москвой.

Пока что ответом стало усиление обороны. После того как над Польшей были сбиты российские военные дроны, НАТО заявило об усилении беспилотной и противовоздушной обороны Альянса на своем восточном фланге.