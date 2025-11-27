Politico: Європа розглядає активні дії у відповідь на гібридну агресію Росії
Європа думає над тим, як відповісти на дії російських агентів та заліт безпілотників РФ у країни НАТО. Про це повідомила газета Politico із посиланням на п’ятьох неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням.
Ідеї варіюються від спільних наступальних кібероперацій проти Росії й швидшого і скоординованого визначення гібридних атак шляхом оперативної вказівки пальцем на Москву до раптових військових навчань під керівництвом НАТО, заявили два представники європейських урядів і три дипломати Європейського Союзу.
"Росіяни постійно перевіряють межі дозволеного: якою буде відповідь, наскільки далеко ми можемо зайти? Необхідна активніша відповідь. І сигнал посилають не слова, а дії", – заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.
Останніми тижнями та місяцями російські безпілотники літають над Польщею та Румунією, а таємничі дрони сіють хаос в аеропортах та на військових базах всім континентом.
Серед інших інцидентів – глушення GPS, вторгнення винищувачів та військових кораблів, а також вибух на ключовій польській залізничній колії, якою перевозиться військова допомога в Україну, нагадало медіа.
"Загалом, Європа та Альянс повинні запитати себе, як довго ми готові терпіти подібний тип гібридної війни... [і] чи варто нам самим розглядати можливість активнішої діяльності в цій галузі", – заявив минулого тижня держсекретар Німеччини з оборони Флоріан Хан.
Газета зазначила, що масштаби та частота нинішніх атак є безпрецедентними. Globsec, аналітичний центр із Праги, підрахував, що між січнем і липнем у Європі, головним чином у Польщі та Франції, було здійснено понад 110 актів саботажу та спроб нападів людьми, пов'язаними з Москвою.
Поки що відповіддю стало посилення оборони. Після того як над Польщею були збиті російські військові дрони, НАТО заявило про посилення безпілотної та протиповітряної оборони Альянсу на своєму східному фланзі.
- У лютому WSJ писала, що у російських шпигунських служб є новий тіньовий підрозділ, який націлений на Захід і проводить таємні атаки у всій Європі та в інших державах.
- 17 жовтня Грозев заявляв, що Росія змінила тактику роботи за кордоном після серії викриття її шпигунів та висилання дипломатів після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Коментарі (0)