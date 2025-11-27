Politico: Європа розглядає активні дії у відповідь на гібридну агресію Росії

Держави ЄС обговорюють спільні кібероперації та раптові військові навчання у відповідь на дії РФ

Солдати в Польщі (Ілюстративне фото: Artur Reszko/EPA)

Європа думає над тим, як відповісти на дії російських агентів та заліт безпілотників РФ у країни НАТО. Про це повідомила газета Politico із посиланням на п’ятьох неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням.

Ідеї варіюються від спільних наступальних кібероперацій проти Росії й швидшого і скоординованого визначення гібридних атак шляхом оперативної вказівки пальцем на Москву до раптових військових навчань під керівництвом НАТО, заявили два представники європейських урядів і три дипломати Європейського Союзу.

"Росіяни постійно перевіряють межі дозволеного: якою буде відповідь, наскільки далеко ми можемо зайти? Необхідна активніша відповідь. І сигнал посилають не слова, а дії", – заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Останніми тижнями та місяцями російські безпілотники літають над Польщею та Румунією, а таємничі дрони сіють хаос в аеропортах та на військових базах всім континентом.

Серед інших інцидентів – глушення GPS, вторгнення винищувачів та військових кораблів, а також вибух на ключовій польській залізничній колії, якою перевозиться військова допомога в Україну, нагадало медіа.

"Загалом, Європа та Альянс повинні запитати себе, як довго ми готові терпіти подібний тип гібридної війни... [і] чи варто нам самим розглядати можливість активнішої діяльності в цій галузі", – заявив минулого тижня держсекретар Німеччини з оборони Флоріан Хан.

Газета зазначила, що масштаби та частота нинішніх атак є безпрецедентними. Globsec, аналітичний центр із Праги, підрахував, що між січнем і липнем у Європі, головним чином у Польщі та Франції, було здійснено понад 110 актів саботажу та спроб нападів людьми, пов'язаними з Москвою.

Поки що відповіддю стало посилення оборони. Після того як над Польщею були збиті російські військові дрони, НАТО заявило про посилення безпілотної та протиповітряної оборони Альянсу на своєму східному фланзі.