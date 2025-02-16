WSJ: Новий шпигунський підрозділ Росії веде "тіньову" війну проти Заходу

Його операції включали замахи, диверсії та змови з метою встановлення запальних пристроїв у літаки, повідомили журналісти

Володимир Путін (Фото: Michael Klimentyev/EPA)

У російських шпигунських служб є новий тіньовий підрозділ, що націлений на Захід і проводить таємні атаки по всій Європі та в інших державах. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на представників західної розвідки, які говорили на умовах анонімності.

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За інформацією співрозмовників, підрозділ отримав назву Департамент спеціальних завдань, він базується в штабі російської воєнної розвідки. Його операції, про які раніше не повідомлялося, включали замахи, диверсії та змови з метою встановлення запальних пристроїв у літаки.

Департамент був створений у 2023 році у відповідь на підтримку України Заходом, у ньому працюють "ветерани" деяких із наймасштабніших операцій Росії за кордоном за останні роки, розповіли два керівники європейських розвідок та інші співробітники служб безпеки США, Європи й Росії.

Співрозмовники зазначили, що Кремль вважає Захід співучасником атак України на Росію, таких як диверсія на трубопроводі "Північний потік", вбивства високопосадовців у Москві й українські удари з використанням західних ракет великої дальності. Україна заперечує свою причетність до саботажу на газопроводах.

"Росія вважає, що вона перебуває у конфлікті з тим, що вона називає "колективним Заходом", і діє відповідно, аж до погроз нам ядерною атакою та нарощуванням своєї армії", – сказав заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань гібридної війни Джеймс Аппатурай.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав такі заяви "абсолютними голослівними звинуваченнями".

Вважається, що новий відділ, відомий представникам західної розвідки під російською абревіатурою SSD, стоїть за безліччю недавніх нападів на Захід, таких як спроба вбивства виконавчого директора німецького виробника зброї та змова з метою встановлення запальних пристроїв на літаках, які використовуються транспортним гігантом DHL.

SSD об’єднала різні елементи російських спецслужб. Вона перебрала деякі повноваження у Федеральної служби безпеки й поглинула підрозділ 29155, який, за словами західних розвідувальних і правоохоронних органів, стоїть за отруєнням у 2018 році російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки у Великій Британії.

За словами представників західної розвідки, SSD має принаймні три широкі завдання: здійснення вбивств і диверсій за кордоном, проникнення в західні компанії та університети, а також вербування й навчання іноземних агентів. Департамент намагався вербувати агентів з України, країн, що розвиваються, і країн, які вважаються дружніми до Росії, таких як Сербія. Підрозділ також керує елітним центром спеціальних операцій, відомим як "Сенеж", де Росія тренує частину своїх спецпризначенців.

Співрозмовники WSJ зазначили, що керують підрозділом генерал-полковник Андрій Авер’янов і генерал-лейтенант Іван Касьяненко. Чеська поліція розшукує Авер’янова, учасника російсько-чеченської війни, за підозрою в здійсненні операції з підриву складу боєприпасів у 2014 році.

У матеріалі йдеться, що в грудні Європейський Союз наклав санкції на підрозділ, не вказуючи назви SSD, за організацію "переворотів, убивств, вибухів і кібератак" у Європі та інших країнах. США висунули членам SSD звинувачення за аналогічні злочини. Держдепартамент пропонує винагороду до $10 млн за будь-яку інформацію про п'ятьох членів, звинувачених у кібератаках на Україну.

Ворожі дії SSD досягли піку минулого літа, але останнім часом затихли, за словами офіційних осіб США та Європи. Затишшя в активності могло бути спрямоване на створення дипломатичного простору для Москви для переговорів з новою адміністрацією США, вважають керівники двох європейських розвідок.

SSD діє під широким розпорядженням Путіна, але командири можуть не шукати схвалення для конкретних операцій, заявили західні та російські посадовці.

Департамент особливо зосередився на Німеччині, оскільки Росія вважає цю країну слабкою ланкою в НАТО через її залежність від російських енергоресурсів, тривогу щодо ядерної ескалації та симпатії до Росії серед деяких політиків і виборців.

12 липня 2024 року AP писало, що західні спецслужби викрили змови РФ щодо здійснення вбивств, підпалів та інших диверсій у Європі проти компаній і людей, пов'язаних з підтримкою української армії, – одним із найсерйозніших був план убивства Паппергера.

28 січня 2025 року у НАТО вперше підтвердили, що існувала змова з метою вбити Паппергера. У Альянсі звинуватили в цьому Росію.