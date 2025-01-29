Глава Rheinmetall пояснив, чому Росія планувала його вбити

Очільник Rheinmetall стверджує, що наразі поліція дбає про його безпеку

Армін Паппергер (Фото: Friedemann Vogel/EPA)

Очільник німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Росію не влаштовує західне озброєння, тому держава-агресорка планувала його вбити. Таку думку він висловив в інтерв’ю BNS під час візиту до Литви, передає LRT.

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"Я думаю, цілком зрозуміло, що такі країни, як Росія, не дуже задоволені тим, що ми як найбільший у світі виробник боєприпасів великого калібру значною мірою допомагаємо західним країнам захистити себе", – сказав Паппергер.

Водночас очільник Rheinmetall додав, що наразі поліція дбає про його безпеку.

Про це Паппергер заявив після того, як напередодні НАТО офіційно підтвердило, що Росія мала намір його вбити. Досі про це писали лише світові медіа.

За даними Альянсу, плани Кремля були зірвані розвідками США та Німеччини й були лише частиною зусиль Росії щодо вбивства керівників підприємств оборонної промисловості в усій Європі.

12 липня 2024 року AP писало, що західні спецслужби викрили змови РФ щодо здійснення вбивств, підпалів та інших диверсій у Європі проти компаній та людей, пов'язаних з підтримкою української армії, – одним із найсерйозніших був план убивства Паппергера.

28 січня 2025 року у НАТО вперше підтвердили, що існувала змова з метою вбити Паппергера. У Альянсі звинуватили в цьому Росію.