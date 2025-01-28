У НАТО підтвердили, що Росія намагалася вбити гендиректора Rheinmetall

Це перший випадок, коли посадовець НАТО, Німеччини чи США офіційно підтвердив, що існувала змова з метою вбити Паппергера

Армін Паппергер (Фото: Ronald Wittek/EPA)

Існувала російська схема вбивства генерального директора німецького виробника зброї Rheinmetall Арміна Паппергера. Про це повідомив заступник помічника генсека НАТО з питань інновацій, гібридних і кібернетичних технологій Джеймс Аппатурай, його слова наводить видання Politico.

За його словами, замах, якому запобігли розвідки Німеччини та США, був частиною низки російських планів вбивств керівників підприємств оборонної промисловості по всій Європі.

Це перший випадок, коли високопосадовець НАТО, Німеччини чи США офіційно підтвердив, що існувала змова з метою вбити Паппергера, про що широко повідомляли світові медіа в липні 2024 року.

"Ми бачили випадки диверсій, які відбувалися в країнах НАТО протягом останніх кількох років, під якими я маю на увазі сходження потягів з рейок, акти підпалів, напади на власність політиків, змови з метою вбивства лідерів галузі, зокрема керівника Rheinmetall, але були й інші змови", – сказав Аппатурай на засіданні комітету Європейського парламенту з питань гібридної війни у ​​вівторок, 28 січня.

Він повідомив, що росіяни вербують персонал для своїх змов в Інтернеті, використовуючи "злочинні банди або несвідому молодь чи мігрантів" для здійснення злочинних дій.

"Як правило, це робиться грубо, але з певною метою – посіяти неспокій, щоб підірвати підтримку України", – додав офіційний представник НАТО.

Аппатурай також заявив членам Європарламенту, що стратегічна доктрина Росії полягає в тому, щоб досягти перемоги політичним шляхом, "використовуючи будь-які інструменти", включно із пошкодженням інфраструктури або політичним втручанням.

13 червня 2024 року тодішній генсек НАТО Столтенберг заявив, що члени Альянсу мають намір вжити жорсткіших заходів проти російських шпигунів у відповідь на кампанію ворожої діяльності Москви у вигляді диверсій та кібератак.

12 липня AP писало, що західні спецслужби викрили змови РФ щодо здійснення вбивств, підпалів та інших диверсій у Європі проти компаній та людей, пов'язаних з підтримкою української армії, – одним із найсерйозніших був план убивства Паппергера.