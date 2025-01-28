В НАТО подтвердили, что Россия пыталась убить гендиректора Rheinmetall

Это первый случай, когда чиновник НАТО, Германии или США официально подтвердил, что был заговор с целью убить Паппергера

Армин Паппергер (Фото: Ronald Wittek/EPA)

Существовала российская схема убийства генерального директора немецкого производителя оружия Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщил заместитель помощника генсека НАТО по вопросам инноваций, гибридных и кибернетических технологий Джеймс Аппатурай, его слова приводит издание Politico.

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По его словам, покушение, которое предотвратили разведки Германии и США, было частью ряда российских планов убийств руководителей предприятий оборонной промышленности по всей Европе.

Это первый случай, когда чиновник НАТО, Германии или США официально подтвердил, что был заговор с целью убить Паппергера, о чем широко сообщали мировые медиа в июле 2024 года.

"Мы видели случаи диверсий, происходивших в странах НАТО в течение последних нескольких лет, под которыми я имею в виду схождение поездов с рельсов, акты поджогов, нападения на собственность политиков, заговоры с целью убийства лидеров отрасли, в частности, руководителя Rheinmetall, но были и другие сговоры", – сказал Аппатурай на заседании комитета Европейского парламента по вопросам гибридной войны во вторник, 28 января.

Он сообщил, что россияне вербуют персонал для своих заговоров в Интернете, используя "преступные банды, несознательную молодежь или мигрантов" для совершения преступных действий.

"Как правило, это делается грубо, но с определенной целью – посеять беспокойство, чтобы подорвать поддержку Украины", – добавил официальный представитель НАТО.

Аппатурай также заявил членам Европарламента, что стратегическая доктрина России состоит в том, чтобы добиться победы политическим путем, "используя любые инструменты", включая повреждение инфраструктуры или политическое вмешательство.

13 июня 2024 года тогдашний генсек НАТО Столтенберг заявил, что члены Альянса намерены принять более жесткие меры против российских шпионов в ответ на кампанию вражеской деятельности Москвы в виде диверсий и кибератак.

12 июля AP писало, что западные спецслужбы разоблачили заговоры РФ по совершению убийств, поджогов и других диверсий в Европе против компаний и людей, связанных с поддержкой украинской армии – одним из самых серьезных был план убийства Паппергера.